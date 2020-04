Se billedserie Maria Faurhøj har delt spilletiden med Freja Fagerberg i denne sæson, og tilsammen har de været en stor del af Roskildes fine, om end væsentligt corona-forkortede, sæson. Foto: Anders Kamper

Roskilde forlænger med keeper og fløj

Sport DAGBLADET - 15. april 2020 Af Kasper Nørgaard Hansen

Der sker absolut ingenting PÅ håndboldbanerne i disse tider, men det gør der til gengæld uden for dem. Det coronaramte forår er højsæson for farvel-og-tak-hilsner til mange spillere - men også for forlængelser.

Og en sådan forlængelse har Roskildes 1. divisionsdamer netop offentliggjort - ja, faktisk er det en dobbelt en af slagsen.

Der er tale om målvogter Maria Faurhøj og fløjspiller Emmely Holmboe Christiansen - hvoraf især førstnævnte har fået masser af spilletid på holdet i denne sæson. Emmely har omvendt døjet med en langvarig knæskade - men begge er de altså nu frisk på og klar til at tage en sæson mere for Roskilde.

- Emmely har kæmpet hårdt for at komme tilbage efter en drilsk knæskade, men nåede i indeværende sæson at vise eksempler på sit store potentiale, og det er bare fantastisk at se hende på håndboldbanen igen - vi er sikre på, at hun har endnu mere i sig, lyder det i en pressemeddelelse fra Roskildes sportslige ledelse i form af Lisbeth Klarskov og Christian Hjortgaard.

Mens keeper Faurhøj får følgende skudsmål med på vejen:

- Maria er efterhånden ved at være en rutineret keeper med flere års erfaring i 1. Division og vi ved, hvor vigtigt det er, at være godt dækket ind på netop keeper-positionen. Maria er en reaktionsstærk og hurtig keeper, så hun er et godt kort at have på hånden.