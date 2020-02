Roskilde færdig i Champions League

Men så trådte Timo Boll (11) på banen, og det er ikke for ingenting, at tyskeren i sidste uge vandt den europæiske Top 16-turnering, som Roskilde trumfkort Bojan Tokic (60) ikke var i nærheden af at kvalificere sig til.

Sloveneren var med til 6-6 i første sæt og havde et par muligheder for at bringe sig foran via et et par smash, hvor Boll var helt nede i bagbanden for at ballonreturnere, men så slog tyskeren kontra og så siden sættet 11-7. Tokic sad i skruestikken, og var tættere på sit hjem end på at komme ud af stikken. Seks og fem point tillod Boll i de næste sæt og bragte tyskerne på 2-1.