Roskilde bed godt fra sig

Efter sejren sidste weekend over Lyngby ventede der en noget sværere opgave for Roskilde Håndbolds kvinder søndag eftermiddag hjemme mod Bjerringbro.

De bejler til toppen, men længe var det svært at se mod et Roskilde-hold, der ville og kunne være med et godt og stort stykke ad vejen.

Rigtig meget lykkedes for Roskilde, og selv om det stod 9-12 ved pausen dækkede det over lidt for mange fejl, gode redninger af Ida Thrane og en evne til at svare igen på det meste fra gæsterne.