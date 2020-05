Roskilde-formand Lisbeth Klarskov (i midten i hvid trøje) omgivet af unge RH-talenter - da klubbens bedste herrehold rykkede op i 1. division for godt et år siden. Foto: Anders Ole Olsen

Roskilde: Spillerne er vores - Oure låner dem bare

Sport DAGBLADET - 04. maj 2020 Af Kasper Nørgaard Hansen

Magnus Bramming, Emil Lærke, Frederik Bo Andersen, Oliver Klarskov, Oskar Rasmussen - og sådan kunne man blive ved.

Listen af spillere, som har scoret deres ungdoms mål i Roskilde Håndbold - og som siden er skiftet til større klubber - er alenlang. Og er i sig selv en gedigen succeshistorie for Roskilde. For at være en såkaldt »talentfabrik« er noget, rigtig mange håndboldklubber drømmer om - men som kun få kan føre ud i livet.

Men i tilfældet Roskilde Håndbold kunne ledelsen efterhånden godt tænke sig, at de hvidblusede kunne blive til endnu mere end en talentfabrik. Og derfor har man det sidste halvandet års tid intensiveret elitesatsningen med dét, RH selv kalder for elitecenteret.

Dette har i grove træk to ben: Et, hvor klubbens U19-herrer nu træner fast med 1. senior - det være sig i den nu afsluttede sæson 1. divisionsholdet. Og ét, hvor tidligere Roskilde-ungdomsspillere, som nu er på efterskole, kan komme »hjem« og træne med hinanden i kongrescentret og holde relationerne ved lige.

Det helt nye i denne satsning er, at også U17-holdet i Roskilde nu bliver fats tilknyttet efterskoletræningen. Både fordi U17-holdet er jævnaldrende med »eksil-roskildenserne« - men også fordi rigtig mange af netop Roskildes efterskole-udsendte elever er så dygtige, at de typisk spiller i Oure eller SHEA i Skanderborg, som er landets to helt store talentkraftcentre for efterskoleelever.

- Vi kan jo se, at talenterne kommer som perler på en snor og har gjort det i mange år, så med den hér satsning vil vi rigtig gerne prøve at se, om ikke vi kan holde på vores talenter en del længere. Og det har vi gjort ved forhåbentlig at gøre træningsmiljøet endnu mere attraktivt, siger Roskilde Håndbolds formand, Lisbeth Klarskov.

Bøtten er ved at vende - Det er en længere proces, men en ting vi fornemmer er ved at vende er, at vi nu hører om, at man udefra vælger Roskilde til, selv efter man er fyldt en 15-16 år. Og det er ikke mindst fordi, at det vi prædiker, det gør vi også. Så U19-talenterne de FÅR altså også kampe på 1. holdet, og nogle får måske endda ret mange kampe, tilføjer hun.

Hvorfor skal efterskoleelever komme og træne hos jer, og hvor tit kan det overhovedet lade sig gøre?

- Altså vores klare plan er, at vores talentudviklingscenter skal have den effekt, at efterskoleeleverne kommer hjem og slutter sig til Roskilde igen, når deres skoleophold er overstået. Det er vores spillere, vi sender af sted, og Oure låner dem bare. Det er vores mantra, siger RH-formanden og nævner Viktor Vlastos og Marcus Steenstrup som et par eksempler på tidligere Oure-spillere, som er vendt tilbage til domkirkebyen.

- Indtil videre har efterskoleeleverne trænet i Roskilde cirka en gang hver anden uge, men ordningen bliver nu intensiveret, så det forhåbentlig kan ske på ugentlig basis. Det er i hvert fald håbet, konkluderer Lisbeth Klarskov.