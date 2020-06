Rasmus Tangvig har scoret, og nu er KFUM klar til 2. division. Foto: Anders Kamper

Roskilde KFUM rykker i 2. div.

Sport - 20. juni 2020 Af Anders Kamper

Lørdag den 20. juni 2018 blev Roskilde KFUM reddet fra at rykke ud af danmarksserien og ned i sjællandsserien under træner Palle Olsen.

Lørdag den eftermiddag den 20. juni 2020 rykkede klubben så 2. division under Stefan Håkansson.

To års arbejde fra bund mod top kulminerede med en sejr på 1-0 ude over Ledøje-Smørum Fodbold i den første kval-kamp om oprykning, og så kunne cigarerne åbnes og champagnen drikkes i Smørum, hvor et skuffet hjemmehold forlod banen for at lade KFUMerne fejre sejren og det historiske avancement til divisionen.

KFUM har aldrig været i det selskab, men efter sommerferien sker det.

Kampen mod LSF blev afgjort efter en halv time, da Rasmus Tangvig modtog bolden fra Martin Nielsen, trak mod mål, hvor han afdriblede et par mand på vejen, inden han trykkede kuglen i nettet. 0-1, og så var det næsten glemt, at Luka Dumic brændte en kæmpe chance efter seks minutter på Tangvigs oplæg, men det var også godt snuppet af målmanden tæt under mål.

Hjemmeholdet havde svært ved at spille sig til store muligheder, og første reelle skud kom efter pausen, hvor Marc Lyster var på plads. Ellers sad KFUM på det meste, selvom LSF forsøgte at skabe et pres det meste af 2. halvleg.

Farligt blev det bare ikke, og KFUM kunne derfor køre sejren i land og bagefter gå amok i jubel i sorte trøje med guldtryk: KFUM - 2. division.

Med sejren er den anden kamp næste lørdag overflødig, og lørdag aften blev der festet på Lillevang.