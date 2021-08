Roskilde KFUM lander historisk stor sponsoraftale

Med det, bestyrelsesformand Lars-Christian Brask, ikke tøver med at kalde "historisk" i KFUM Pro og "formentlig historisk" i fodbolden i Roskilde, har han på klubbens vegne indgået en sponsoraftale af stor værdi for fodboldklubben.

Airtox producerer og sælger sikkerhedssko og er kendt fra store reklamer forskellige steder i gadebilledet.

Fremover vil Airtox være at finde på KFUM´s trøjer og på Lillevang, og udover et kontant beløb, vil skoene være at finde på 3. divisionsspillerne i klubben - om det er på vej til og fra kamp, må tiden vise...

Det er gennem Stark, at KFUM Pro og Lars-Christian Brask er kommet i forbindelse med Airtox, og efter nogle møder var der ikke langt til en aftale mellem parterne.

Henrik Wiingaard-Madsen er direktør i Airtox, og selv om firmaet i dag kun er sponsor for to racerkørere og Copenhagen Towers i amerikansk fodbold, så ser han frem til samarbejde med Roskilde KFUM.

- Vi ser en klub på vej fremad, og en klub med forskellige aktiviteter udenom fodbolden. Vi tror på klubben, og vi vil hellere være med i en klub, der er på vej op end komme ind i en, der allerede er oppe. Der er momentum i KFUM, og det tiltaler os, siger Wiingaard-Madsen.

Han kendte ikke til Roskilde KFUM overhovedet, og interessen for fodbold kan ligge på et lille sted. Aftalen med KFUM er den første hovedsponsor-aftale for Airtox nogensinde.

Henrik Wiingaard-Madsen vil ikke oplyse tal i aftalen, men går så langt som at kalde den "en god aftale med masser af potentiale i."

- Den seneste tid er jeg blevet lidt klogere på KFUM og fodbold. Vi vil godt associeres med en klub, der har potentiale og fremdrift og er på vej og som har et aggressivt momentum. Det viser, at der er power, og det mener vi, at klubben har. Vi er et godt match.

Foreløbig har parterne lavet en et-årig aftale.

Airtox har hovedparten af markedet for sikkerhedssko i Danmark.

Hvad skal I have ud af samarbejdet med KFUM, før det er en succes for Jer?

- Vi skal kunne se klubben vokse. Når man laver sådan et samarbejde, så identificerer man sig med hinanden, så det handler ikke kun om at sælge varer. Det er et samarbejde, hvor vi føler med og følger klubben, og så må klubben gerne have nogle gode profiler, der præsterer og viser, at de vil noget. Efter indgåelse af det her samarbejde, så går vi jo med som supporter til klubben, hvor der også er følelser og hvor det ikke handler om win-win økonomisk. Vi kæder os sammen og står ind for KFUM og vil alt godt for dem. Hvis de har succes, så har vi også, som Henrik Wiingaard-Madsen udtrykker det.

Han har ikke været til mange fodboldkampe i sit liv, men afviser ikke at tage ud at se til KFUM-kamp i ny næ.

- Jeg er i hvert fald inviteret, og så må vi se.