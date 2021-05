Roskilde KFUM fyrer cheftræneren

Roskilde KFUM har ikke leveret tilfredsstillende resultater i foråret i 2. division, hvor syv af de sidste ni kampe er blevet tabt, og samtidig er KFUM dumpet ned som tredjesidst med akut fare for at vende retur til danmarksserien efter sommerferien. Det er der tre kampe til at afværge.

- Vi har været meget glade for Stefan og vil gerne takke ham for hans indsats. Når det er lykkes os at redde livet i rækken, har han en stor del af æren for det, og til Stefans ros vil jeg sige, at han har taget vores beslutning meget professionelt, siger KFUM's sportschef, Pierre Overgaard til klubbens hjemmeside.