Roskilde KFUM og Ledøje Smørum - her i dyst to halvandet år siden - skal mødes i to kampe for at afgøre oprykningen til 2. division . Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Roskilde KFUM ét point fra 2. division

Sport DAGBLADET - 28. maj 2020 kl. 19:46 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag meldte DBU ud, at der ingen nedrykning bliver fra fodboldens danmarksserier - og samtidig lød meldingen, at i ugen efter pinse ville der komme et udspil om, hvordan rækkerne kunne blive spillet færdigt, så også oprykningen kom på plads.

Men allerede torsdag har DBU-bestyrelsen fundet ud af, hvordan det hele kommer til at forløbe.

»Det hele« er måske en tilsnigelse, for hovedparten af danmarksserie-klubberne kan nu begynde forberedelserne til næste sæson. De skal ikke spille flere kampe.

Kun nummer ét og to skal i aktion igen - i pulje 1 er det førerhold Roskilde KFUM og toerne fra Ledøje/Smørum, mens det fra pulje 2 er førende AB Tårnby og Karlslunde på andenpladsen.

De to hold tager samtlige hidtil optjente point samt målscore med sig, og så spiller de ellers to kampe mod hinanden, og dét hold, som så ligger nummer ét, rykker op i 2. division.

Hvornår kampene spilles er stadig et åbent spørgsmål, men det ligger fast, at Ledøje/Smørum henholdsvis Karlslunde har hjemmebane i kamp ét.

I Pulje 1 er situationen pt den, at Roskilde KFUM har fire points forspring og en målscore, der er på plus 18 mål mod LSF's otte, så i realiteternes verden er uafgjort i den ene kampe nok for kumferne til at sikre sig billet til divisionerne for første gang nogensinde.

I Pulje 2 har AB Tårnby ét points forspring til Karlslunde og en målscore, der er ét mål bedre, så her skal Karlslunde have samlet fire point sammen i de to opgør for at fravriste amagerkanerne oprykningspladsen.