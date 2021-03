Roskilde KFUM danner aktieselskab

Efter mindre end et år som 2. divisionsklub har oprykkerne Roskilde KFUM besluttet sig for, at de ikke blot vil etablere sig, men rykke yderligere.

Det sker med oprettelsen af et aktieselskab, fortæller klubben i en pressemeddelelse mandag.

- Vi er en hel fodboldklub, der tror på fællesskab og sammenhængskraft. Vores klub er bygget på et fundament af klare værdier og styres efter en klar vision. Det går vi ikke på kompromis med. Det gjorde vi ikke i går, det gør vi ikke nu og det gør vi ikke i morgen, siger klubformand Allan Markussen.

- Men når det er sagt, så er vi ikke blinde for udviklingen og de krav der stilles til en fodboldklub på vores niveau. Vi har specielt efter oprykningen til 2. division sidste år brugt meget energi på at omstille os til mange nye krav samtidig med at vi har opbygget et godt samarbejde med bl.a. Divisionsforeningen og Roskilde Kommune.

- Vi har løbende arbejdet med vores strategi og indsatser. Det arbejde har synliggjort vores styrker og svagheder, og er den direkte forløber for, at vi nu vælger at styrke organisationen markant, fortsætter Allan Markussen.

Han synes at fortsætte som formand for amatørdelen i Roskilde KFUM, og så bliver erhvervsmanden Lars-Christian Brask formand for det nye professionelle selskab. I bestyrelsen "får Brask en stribe dygtige bestyrelsesmedlemmer med store kompetencer og masser af erfaring fra erhvervslivet og det professionelle fodboldmiljø," som det hedder fra KFUM.

- Det handler om fodbold og talentudvikling, men selvfølgelig handler det også om penge siger Allan Markussen.

Han er ikke i tvivl om målene for KFUM´s selskab, KFUM Pro:

* Styrke udviklingen af egne talenter og sikre, at grundstammen på vores bedste hold udgøres af KFUM-spillere.

* Roskilde KFUM skal være en del af Top 40 fodboldklubber i Danmark fra 2021

* Sponsorindtægter skal være øget med 3 mio. i 2023

* Roskilde KFUM skal tilbyde byens stærkeste erhvervs-netværk i 2023.

Roskilde KFUM holder pressemøde torsdag, hvor de vil fortælle mere om det nye selskab.