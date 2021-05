Lisbeth Klarskov og Roskilde Håndbold vil i Ligaen. Foto: Roskilde Håndbold

Roskilde Håndbold vil i Ligaen

Sport DAGBLADET - 07. maj 2021 kl. 12:00 Af Jeppe Lodberg

Om det bliver kvinderne eller mændene må de næste par sæsoner vise, men Roskilde Håndbold vil være i Ligaen og have etableret sig dér i løbet af fire-fem år.

Det fortæller klubben fredag i en pressemeddelse ovenpå måneders forberedelse i klubbens ledelse, som nok er vanvittigt stolte over notorisk at være kendt som en talentfabrik, men også en smule kede af, at talenterne har haft det med at smutte til andre og højere rangeret klubber, når frugten af talentarbejdet har skullet høstes.

Som formand Lisbeth Klarskov formulerer det som uddybning til pressemedelelsen:

- Hvis vi samlede de mænd og kvinder fra andre klubber, som har været i Roskilde, så ville vi ligge midt i Ligaen nu.

»Fremtidens Roskilde Håndbold« hedder de nye planer for, hvordan roskildenserne for alvor vil sætte sig på håndbolddanmarksskortet igen som en eliteklub, hvor bredden også er vigtig.

»Vi er nået langt. Men nu sætter vi barren endnu højere og går benhårdt efter ligaen for et af vores seniorhold, opkvalificering af talentudviklingen, samtidig med at alle medlemmer fortsat er vigtige og prioriteres i Roskilde Håndbold med fællesskab og sammenhold i højsædet og en ansvarlig økonomi - vi gør det med andre ord 'The Roskilde way'!«, skriver klubben i pressemeddelelsen og finder, at timingen er den helt rette til at skrue op for ambitioner, professionalisme og forventninger:

»Først og fremmest, så har vi fået oparbejdet en meget velfungerende ungdomsafdeling, der tillige er blandt landets største og hvor flere årgange er i Top 10 i Danmark.

Dernæst oplever vi, at vi er i stand til at holde længere og længere på de talenter, som vi ønsker skal udgøre rygraden på fremtidens seniorhold, samtidig med at vi også tiltrækker flere og flere interessante spillere udefra.

Dette kan blandt andet lade sig gøre, fordi vi har ry for at lave et ambitiøst talentarbejde med et seriøst og professionelt træningsmiljø.

Endelig er organisationen og ledelsen blevet udbygget og fremstår stærkere end de sidste 10-20 år, ligesom der er etableret et velfungerende sponsorudvalg med et voksende netværk, som vi oplever stor opbakning fra«.

Og videre lyder det:

»Målsætningen og visionen er, at vi på den korte bane får vores herrehold i 1. Division og dameholdet i toppen af 1. Division.

På den lidt længere bane er det vores ambition at have et hold, der etablerer sig i Ligaen i løbet af 4-5 år. Uanset hvilken række, vi spiller i, så er det os magtpålæggende at udøve en ansvarlig økonomistyring.

Både de sportslige ambitioner og den ansvarlige økonomistyring kræver også et øget samarbejde med det lokale erhvervsliv, som vi i den grad ønsker at få med på rejsen.

Vi ønsker, at både dame- og herreholdet er præget af Roskilde Håndbold-talenter suppleret med udefrakommende spillere, der kan gøre en forskel på banen og som vil være en rollemodel for vores mange ungdomsspillere.

For at nå dette mål vil vi fortsat opkvalificere vores talentudvikling og træningsmiljø, samt både udvikle og tiltrække dygtige trænere - til alle årgange«.

Lisbeth Klarskov føjer til, at visionerne går i luften fra næste sæson, hvor klubben har fundet midler til at fordoble budgettet - i forhold til de to seniorflagskibe og »hele vejen ned« gennem ungdomsrækkerne.

- Bolden er givet op, og forhåbentlig kan vi snart få afholdt en masse møder og seminarer, så vi kan få udmøntet planerne for alle i klubben, siger Lisbeth Klarskov.