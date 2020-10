Se billedserie Jonathan Canto under den første træning i Roskilde KFUM i går. Foto: Roskilde KFUM

Send til din ven. X Artiklen: Rosk. KFUM lejer i HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rosk. KFUM lejer i HB Køge

Sport DAGBLADET - 05. oktober 2020 kl. 20:30 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Efter en tid med store nederlag og mange skader tager Roskilde KFUM nu luft ind i en satsning på at blive oppe.

Klubben lejer således de to HB Køge-spillere Jonathan Canto og Kwabena Kyeremateng, der har indgået halvårlige kontrakter med KFUM med mulighed for at forlænge.

De to spillere, der allerede var til træning i aftes under Stefan Håkansson, skal stabilisere og forstærke KFUMs midtbane. Canto centralt og Kwabena mere offensivt, og sportschef Pierre Overgaard er mere end godt tilfreds med, at et langt forhandlingsforløb om de to er endt med signaturer på kontrakterne.

- Begge har gjort et godt indtryk på os, så vi er meget glade. Vi har været hårdt ramt af skader, og vi havde ikke kalkuleret med point mod Næstved og Nykøbing, men nu starter turneringen for os igen. De næste to måneder skal vise, om vi er værdige til 2. division, og her skal de to nye selvfølgelig bidrage, siger Pierre Overgaard.

Både Canto og Kwabena har haft svært ved at få spilletid i en stor HB Køge-trup.

- Vi skal have en bredere trup, så vi ikke er så sårbare, hvis der kommer skader igen, og det har vi nu, siger Overgaard.

Roskilde KFUM spiller lørdag hjemme mod Brønshøj, og begge hold har fire point, så det siger sig selv, at kampen er mere end vigtig for oprykkerne fra Lillevang.