Se billedserie Stortalentet Patrick Klestrup er et produkt af Rødvig Roklub - men snart forlader han Faxe Bugt til fordel for Holstebro. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Rødvig Roklub: Lille klub med store muligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rødvig Roklub: Lille klub med store muligheder

Sport DAGBLADET - 06. august 2019 kl. 11:03 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den syner ikke af meget, den lille Rødvig Roklub ned i hjørnet af fiskerihavnen i byen. I øvrigt placeret tæt på den noget større Stevns Roklub.

Men det er ikke størrelsen, det er gørelsen - som et gammelt udtryk lyder, og den parole gælder i dén grad for Rødvig Roklub, om man spørger Tommy Knudsen. Den solbrændte mand i pensionsalderen har været formand for klubben de sidste to år, og hvis man ikke synes, at dét virker som særlig længe, så er det alligevel 40% klubbens eksistenstid.

Rødvig Roklub blev nemlig først startet for fem år siden som en slags udbryderklub fra netop den større Stevns Roklub. Men byen kan, som det ser ud nu, godt rumme to roklubber. I klubhuset hos Rødvig Roklub og i opbevaringsstationerne på havnen - hvor klubbens robåde hænger opmagasineret - er pladsen imidlertid så relativt trang, at der faktisk ikke er plads til voldsomt mange flere roere end de godt 60 medlemmer, som klubben har lige nu.

Men hvad ER Rødvig Roklub så for en størrelse? Og hér mener vi ikke klubbens fysiske størrelse, der - som beskrevet - er relativt beskeden.

- Jeg synes, vores roklub er lidt en blanding af det hele. Vi har både en række pensionister som mig selv, men også en god portion af de helt unge under 20 år. Ja, faktisk er vores yngste roere i klubben 10 år, så jeg synes, at vi kan rumme alle typer, siger Tommy Knudsen, da vi møder ham og en flok af klubbens roere til en træning en stille søndag formiddag.

Det er sommer, så selvklart er mange på ferie, men alligevel er det aldrig inde i overvejelserne at droppe nogen af fællestræningerne.

- Vi ror hele sommeren, og det bliver vi ved med, griner Tommy, der selv har dyrket masters-roning, men ikke helt føler at han har tiden længere. Formandsposten kræver megen tid, men den bruger han hellere end gerne, tilføjer han.

For der er masser at se til i en klub, der trods sin størrelse langt fra kun er for bredderoere, men bestemt også for eliten. Et godt eksempel er stortalentet Patrick Klestrup, som er én af de bedste juniorroere i landet - men også andre af de unge i Rødvig Roklub byder sig til i kampen om de gode placeringer ved de forskellige regattaer og rostævner rundt omkring.

- En knægt som Patrick er et meget stort talent, og han har en realistisk chance for at blive udtaget til Baltic Cup (stort mesterskab i landsholdsregi, red.) Men i det hele taget synes jeg, vi har et godt miljø også for dem, der gerne vil »nå noget« med deres roning, siger formanden og konkluderer.

- Jeg synes, det er herligt at arbejde med de unge mennesker, uanset hvilket niveau, de befinder sig på. Og så vil jeg også fremhæve det sociale i klubben, for det vægter meget højt. Det er dét, jeg står op for om morgenen.