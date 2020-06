Artiklen: Rødt kort og sent mål i HB Køge

HB Køge er presset i bunden af 1. division med nedrykningsstregen pressende på struben. Tirsdag aften skulle holdet forsøge at spille sig lidt væk fra farezonen hjemme mod Kolding IF, og det skete uden karantæneramte Martin Vingaard ude med Häuser og Wørts på midten og Bozga og Huja i midterforsvaret.

HB Køge er presset til at vinde, men angreb ikke med hovedet under armen af den grund.

Efter Otte minutter var Marian Huja nærgående med et hovedstød, og Martin Koch var det samme efter 24 minutter.

Rigtig farligt blev det efter 39 minutter, da et indlæg fra hjørneflagsområdet af Mathias Høst endte med et returbold i feltet hos Marian Huja. Han trykkede på mål og scorede - troede de fleste, men Frederik Ibsen reddede storartet på stregen og forhindrede en hjemmeføring.

I pausen skar træner Auri igennem og skiftede kanterne ud: Ud med Marius Elvius og Stephan Petersen, og ind med Effiong Nsungusi og Jubril Adedeji med signalet om, at der skulle ske noget mere.

Det gjorde der efter otte minutter, da netop Adedeji kunne afslutte selv ved feltet, men stak bolden til Tobias Christensen, der brændte.

HB Køge havde momentum i det minutter, inden Kolding svarede igen med en kontra af Fazlagic, hvis afslutning Mendoza nappede.

HB Køge pressede gevaldigt på - sejren skulle hjem for at skabe et hul i bunden.

Kolding kom i feltet efter 75 minutter og fik afsluttet, men Mendoza reddede. Stor chance.

HB Køge har hjørne efter 78 minutter, men bolden heades forbi mål.

Spændende afslutning med mange nerver og ikke meget poleret spil, men en søgen efter den mindste mulighed, der kan blive afgørende.

I det 90. minut er Rune Nautrup tæt på, men Mendoza redder i to omgange.

Adedeji rives omkuld , straffe til HB Køge.

Udvisning til Morten Hansen for den anden advarsel

1-0: Martin Koch scorer sikkert til venstre i målet i 94. minut.

HB Køge vinder og sikrer sig tre uhyggeligt vigtige point.