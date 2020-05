Hvidovre Fodbold er ude på dybt vand økonomisk og kæmper i bunden af 1. division. Billedet er fra efterårets kamp mod FC Roskilde. Foto: Anders Kamper

Røde tal og mørke skyer i Hvidovre

Sport DAGBLADET - 15. maj 2020 kl. 09:02 Af Anders Kamper

Er Hvidovre Fodbold, der har et hold i 1. division sammen med FC Roskilde og HB Køge, på konkursens rand eller klarer klubben skærene?

Det er spørgsmålet, efter at klubben har afleveret årsregnskabet for 2019., hvilket skete sidst i marts. I sig selv er underskuddet på pæne 497.949 kr., og det er jo ingenting i forhold til Fremad Amagers minus på 25 mio. kroner og FC Roskildes nylige på 6,4 mio.

Sagen i Hvidovre er bare den, at Hvidovre Fodbold A/S har indregnet et tilgodehavende hos moderselskabet på 329.727 kr., men ifølge revisors påtegnelse burde det skrives ned til nul, »idet et beløb i denne størrelsesorden må anses for uerholdeligt (ikke til at betale, red.) som følge af moderselskabets likviditetsmæssige situation. En nedskrivning vil reducere årets resultat med 329.727 kr., egenkapital med 329.727 kr. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen heraf,« hedder det.

Ydermere er der i regnskabet indregnet af udskudt skatteaktiv på 2,7 mio. kr., og regnskabsmæssigt betyder det, at fodboldklubben indenfor få år skal have overskud på 10 mio. kr. for at få gavn af aktivet.

Det er der ikke tegn på.

»Selskabets ledelse har ikke formået at dokumentere at det udskudte skatteaktive vil kun anvendes inden for 3 - 5 år. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen heraf. En nedskrivning vil reducere årets resultat med 2.770.794 kr.,« lyder det i afsnittet »Grundlag for konklusion med forbehold.«

Revisor erklærer direkte, at der er væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift i klubben. »Betydelig tvivl.«

»Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 3 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har realiseret et underskud på -497.949 kr. i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, og at selskabets egenkapital pr. 31. december 2019 er negativ med -7.496.414 kr. Disse forhold sammen med de i note 20 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.

Da der på underskriftstidspunktet er tilført 1.500.000 kr. i likviditet enten som lån eller kapitalindskud samt der er givet tilsagn om tilførsel af yderligere DKK 950.000 i marts 2020 som enten lån eller kapitalindskud, er vores konklusion ikke modificeret vedrørende dette forhold«, hedder det.

Med andre ord: Der skal flere penge til.

Som en del af forklaringen på årsresultatet fremføres det i regnskabet under overskriften »Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold«:

»En meget væsentlig andel af det opnåede underskud, skal findes i et ekstremt antal skader opstået efter lukningen af sommerens transfervindue, hvorfor det var nødvendigt at tilknytte en stor del nye spillere/medarbejdere for at kunne fastholde en trup der fortsat kunne give muligheden for også at være en del af 1. division fremover.«

I afsnittet om »Usikkerhed om going concern« tegnes der et lille lys forude:

»Selskabets ledelse er opmærksom på at mere end halvdelen af aktiekapitalen er tabt. Selskabets ledelse arbejder derfor på at få tilført selskabet den nødvendige kapital og likviditet for at sikre den fortsatte drift. Selskabet har haft underskud i året og har derfor på nuværende tidspunkt opbrugt de likvide reserver. Selskabet har på nuværende tidspunkt indgået bindende aftaler om yderligere finansiering for det kommende år. Det er derfor ledelsens vurdering, at det vil være muligt igen at skaffe den fornødne kapital og likviditet, og årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Selskabet har allerede i regnskabsåret oplevet en meget markant fremgang i indtjeningen. Det forventes at sponsorchefens (Peter Lassen, red.) dedikerede salgsarbejde stadig udbygges. De opnåede positive sportslige resultater har bidraget til, at den samlede værdi af solgte »sponsoraftaler« samt antallet af sponsorer igen er steget ganske markant i 2. halvdel af regnskabsåret.«

Af regnskabet fremgår det, at Hvidovre Fodbold havde samlede lønninger i 2019 på 5,4 mio. kr. En stigning på 1,2 mio. kr. fra 2018.

På den sportslige front ligger Per Frandsens Hvidovre-mandskab nummer 10 i 1. division lige under nedrykningsstregen med 21 point. Skive ligger lige over med 24, mens Næstved og FC Roskilde ligger under Hvidovre med 18 og 16 point.

HB Køge har 25 point.

I Hvidovre-truppen er der flere kendinge fra HB Køge og FC Roskilde. Træner Per Frandsen startede som assistenttræner under HB Køges nuværende cheftræner Auri, inden han senere blev cheftræner i klubben.

Aleksandar Lazarevic og Magnus Fredslund har begge kort været omkring HB Køge, inden de tog videre, og så har Mike Mortensen, Daniel Stenderup, Mikkel Nøhr Christensen, Oscar Buch, Morten Nielsen og Lasse Brandt Hansen haft en kortere eller længere tilknytning til FC Roskilde.

Den 31. maj kl. 18.00 skal HB Køge møde Hvidovre hjemme i Køge.