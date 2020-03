Landstræner Thomas Poulsen og roerne er kastet ud på dybt vand nu. Foto: Dansk Forening for Rosport

Ro-trænere haster hjem i kamp med tiden

Sport DAGBLADET - 15. marts 2020

Hvis ikke internettet havde eksisteret, så havde de danske roere på landsholdet ikke fået information om, at coronavirussen havde spredt til store dele af Europa.

Det siger landstræner Thomas Poulsen på vej fra hjem fra den træningslejr i Avis ved Lissabon, han og landsholdet var på i Portugal og som blev afbrudt i fredags med meldingen om, at de danske grænser ville lukke lørdag.

Lørdag eftermiddag gik derfor turen nordpå og hjemad efter en hurtig nedpakning.

Netop nu, søndag, er Thomas Poulsen og en anden træner, Nils Henrik Stene, i hast på vej hjem i bil med både og materiel bagefter, og hele vejen har det været et kapløb med tiden. De nåede fint over grænsen mellem Frankrig og Spanien, og næste mål er grænsen til Tyskland, der lukker mandag morgen kl. 8.00, men den er Thomas Poulsen sikker på, de nok skal klare, inden turen op til den danske grænse.

Derfra går det hjem til Bagsværd med udstyret og derfra hjem til en ufrivillig pause.

- Vi føler lidt, vi har en Pacman-lukke-grænser lige bag os, så vi skal bare hjem nu, inden alle grænserne lukker, siger Thomas Poulsen.

- Vi fik pakket hurtigt, da vi hørte, at de ville lukke den danske grænse, for så ville de andre sikkert også gøre det, og det gør de så, konstaterer træneren, der var midt i træningslejren, der danner grundlag for dels de danske OL-roeres optakt til legene i Japan til juli, dels for de roere, der skulle forsøge at kvalificere sig til OL i den store World Cup-regatta i Luzern i maj.

Den er nu aflyst, og det samme er alle andre regattaer maj måned ud.

De danske roeres program så ellers sådan ud:

4.-17. marts: træningslejr, Avis (Portugal)

24. marts - 8.april: træningslejr, Avis (Portugal)

10.-12. april: World Cup, Sabaudia (Italien)

25.-26. april: Odense Langdistance, Odense

1.-3. maj: World Cup, Varese (Italien)

16. maj: Copenhagen Regatta, Bagsværd

17.-19. maj: Kvalifikation, OL Tokyo 2020, Luzern (Schweiz)

22.-24. maj: Luzern (Schweiz)

5.-7. juni: EM, Poznan (Polen)

20.-21. juni: DRC testregatta, Bagsværd Sø

23. juni - 18.juli: OL-træningslejr, Japan

24.-31. juli: OL Tokyo

16.-23. august: VM, Bled (Slovenien), for ikke OL-både.

For Thomas Poulsen og roerne er al aktivitet nu sat i bero, indtil der kommer en udmelding om, hvad der skal ske - også fordi der trods alt er en vis uvished, om OL i Japan overhovedet bliver til noget.

- Vi har da en bekymring for de hold, der skal forsøge at komme til OL, men ikke har muligheden lige nu, og hvordan bliver det løst? Sidste års VM kunne danne grundlag, men det håber vi ikke.

- Det næste problem er for de både, der er udtaget for om OL overhovedet bliver til noget. Vi står midt i forberedelserne til kapronings-sæsonen, og nu er alt stoppet. Hvad skal vi så nu? Det er spørgsmålet. Vi har behov for informationer, men vi kan ikke træffe nogen beslutninger overhovedet. Vi må bare vente på, at andre træffer de beslutninger, siger Thomas Poulsen, der oplever en træners, når alt er stoppet og han intet kan stille op.

Hvordan oplevede I coronavirussen i Portugal?

- Hvis vi havde lukket ned for internettet, så havde vi ikke opdaget en skid! Vi havde det godt, og vi lagde ikke mærke noget som helst om corona. Derfor var vores udgangspunkt, at vi gerne ville være blevet, for det er et tyndt befolket område uden et eneste tilfælde af corona til nu. Det var nærmest mere sikkert for os at blive dernede end er at køre hjem og sende roerne ud i lufthavne og offentlig transport.

- De risikerer jo at blive smittet der, og det er lidt paradoksalt. Vi følte os mere sikre dernede på hotellet end risikoen, roerne udsættes for nu, siger Thomas Poulsen med foden solidt planet på speederen.

Nu er det hjem i bil, mens roerne er sendt med fly via diverse europæiske lufthavne med mellemlandinger.