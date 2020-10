Risom har stadig store smerter efter brækket fod

For efter en meget lang coronapause var det sidste, som han havde lyst til i hele verden, en længere skadespause. Men sådan gik det nu engang, og selv om bruddet i foden for så vidt er helet fint i dag, er der stadig en del bøvl med foden.

- Jeg har til tider stadig meget ondt i min fod, når jeg skal spille. I noget tid nu har det været lidt sådan, at det starter meget godt ud først på ugen med en nogenlunde følelse i foden - og så bliver det gradvist værre i løbet af ugen i takt med, at der bliver lagt mere belastning på, fortæller Martin Risom med et lille suk.

Er vi ude i, at du måske endda er startet lidt for tidligt ud oven på skaden?

- I den helt ideelle verden havde det måske været smartere at vente til jeg var fuldstændig smertefri i alle bevægelser - men man må også bare sige, at det hér er ikke en eller anden kæmpe fodboldklub, hvor man bare har tre eller fire andre spillere til den samme position. Dér ville jeg sagtens kunne holde mig ude, til jeg var 100% på toppen igen.

- Men både truppen og holdet har også brug for, at jeg efterhånden kommer lidt med og hjælper med dét, jeg kan. Men selvfølgelig skal det doseres fornuftigt, og det bliver det også, forsikrer Martin Risom.

Risom tilføjer, at tiden uden håndbold - eller med en begrænset udførelse af selvsamme - har været frustrerende og ikke just gavnlig for tålmodigheden. Men han vælger dog også at se optimistisk på resten af sæsonen - hvor han til en start efter planen igen skal have spilletid, når det i aften gælder Århus Håndbold.