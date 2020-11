Chris Christensen - cheftræner i Ringsted Svømmeklub. Privatfoto

Ringsteds nye svømmechef nægter at presse nogen

Sport DAGBLADET - 26. november 2020 kl. 12:00 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

- Det jeg godt kunne tænke mig, er at lave træningen på en helt anden måde. Jeg vil møde de unge mennesker, der hvor de er - og ikke hvor nogen udefra synes, de skal være. Hvis det så er at træne seks, syv eller 10 gange om ugen, så er det fedt - og hvis det er to-tre gange om ugen, er det også fint. Det skal være op til dem, hvad de vil.

Sådan siger bornholmeren Chris Christensen, der sidst på sommeren tiltrådte som cheftræner i Ringsted Svømmeklub.

En mand med et helt friskt og nyt syn på dét at træne elitesvømmere. Og en mand, der i dén grad ved, hvad han snakker om.

Chris Christensen er faktisk altid gået lidt under radaren i dansk svømning, hvilket i grunden er en skam. Men det hænder undertiden, at ellers yderst talentfulde svømmere bliver overset, ene og alene fordi de svømmer de lange distancer - som af én eller anden grund aldrig har været hverken publikums eller mediernes favoritter.

Stor karriere bag sig Men tag ikke fejl: Chris havde en kanonkarriere som aktiv svømmer, og den bragte ham både en OL-deltagelse i Beijing i 2008 og en 4. plads ved VM på kortbane samme år. Desuden har han - stadig - den gældende danske rekord i både 400 meter medley og 200 meter bryst.

Rekorder, der for begges vedkommende har stået siden 2009...

Det er med andre ord lidt af en kanon, der nu er havnet i en - alene set gennem elitesvømmebriller - relativt lille klub. Men Ringsted Svømmeklub havde noget, han godt kunne lide.

- Jeg har været andetholds- eller talenttræner indtil nu (bl.a. i Holbæk og Herning, red.), men hér kom muligheden for at blive cheftræner, og det lød super interessant. Jeg ser Ringsted som en spændende »case«, og så er jeg i øvrigt flyttet til området, siger Christensen, som sammen med kæresten har købt hus i Høm.

- Der er rigtig mange potentielt super dygtige svømmere herude på landet og i de mindre byer, som bare aldrig rigtig bliver opdaget. Men hvis vi kigger ordentligt efter og gør tingene rigtigt, tror jeg vi kan gøre vildt meget på den front, siger cheftræneren.

Men et træningsmantra, hvor man absolut intet pres lægger på svømmerne - ja, hvor man ikke engang har italesatte forventninger til dem - hvor kommer den tilgang fra?

Jo, svaret skal findes tilbage i tiden - i den gode håndfuld år, hvor Chris Christensen var en fast del af det danske svømmelandshold.

Bagsiden af medaljen Chris Christensen var for et par år siden sygemeldt fra trænergerningen med stress - og en stor del af årsagen sender han netop tilbage til dét træningsmiljø, der herskede omkring det danske landshold i 00'erne og starten af 10'erne. Et emne, der i øvrigt er blevet endevendt og kulegravet det seneste års tid - hvis nogen skulle have misset det.

- Jeg har selv været igennem hele dét system med alt hvad det indebar. Med Paulus Wildeboer, Mark Regan (eks-landstrænere, red.) og hvem der ellers var med inde over. Og skal jeg se i bakspejlet er der ingen tvivl om, at de mange år på landsholdet i den »skole« var det, der endte med at få mig stress-sygemeldt.

- Der sad en masse ting fra gamle dage og gnavede, er der ingen tvivl om, tilføjer han - og med alt hvad der siden er kommet frem om træningskulturen på landsholdet fra dén tid, ja så tror da pokker.

Det være sig offentlige vejninger af svømmerne, kontrol af fødeindtag osv.

Men aldrig mere den slags, lyder Chris' klare parole. Svømning må aldrig blive et pres, for så ender det med udbrændte unge atleter i en alt for tidlig alder, påpeger han. Og netop derfor kører han en radikalt anderledes og mere fri træningsstil i Ringsted

- Det jeg tilbyder de unge af træning skal hverken være for min skyld eller for deres forældres. Det skal være for deres egen. Det er min soleklare drivkraft. At gøre tingene på en ordentlig måde, hvor man nyder at svømme. For svømning er megafedt, når alle har det godt med det, konkluderer den 32-årige træner.