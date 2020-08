Nikolaj Meng kører U19-EM fredag formiddag. Foto: Privat

Ringsteds Meng er klar til EM-race

Sport DAGBLADET - 27. august 2020 kl. 11:43 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 1716 kilometer i bil over to dage fra tirsdag til onsdag er Ringsted-drengen Nikolaj Meng fredag formiddag klar til at køre U19-EM i cykling for Danmark.

I Plouay i Bretagne, Frankrig, går det løs på en 109 kilometer lang rute, og Meng stiller til start for ABC Junior sammen med Sebastian Andreasson (ABC Junior), Emil Schandorff (ABC), Kasper Andersen (NPV Carl Ras. - Roskilde Junior), Rasmus Søjberg (Give) og Dennis Lock (Mascot Work Wear).

Nilkoaj Meng stiller til start ved EM med en frisk 4. plads fra DM sidste weekend, men det ligger ikke i kortene, at der skal køres for ham i EM-løbet.

- Det er ikke helt afgjort endnu. Vi skal ud at se på ruten, og så holder vi et møde bagefter. Jeg regner med at skulle blande mig i udbrud og i præfinalen, og så må vi se, hvordan løbet udvikler sig, siger Nikolaj Meng.

Ruten passer ham ellers godt med både korte og stejle såvel som lidt mere flade stigninger undervejs. En af de stejle byder på 1,5 km med seks procent stigning. Rytterne kommer på hårdt arbejde fredag formiddag med start kl. 11.20.

Ved DM lå ABC Junior godt i finalen med flere ryttere, der angreb på skift, men til sidst blev de snydt af Tobias Lund, der lykkedes med at stikke af efter et af de sidste sving, hvor Meng og co. ikke var helt opmærksomme.

Det blev, med Nikolaj Meng ord, »fucked op«.

I coronaens navn har sæsonen ikke budt på mange løb for Meng, men det er dog blevet til et etapeløb ved Randers i juli, hvor han vandt en etape og kom i førertrøjen. Den blev dog tabt igen, og Meng endte samlet med en 3. plads.

Efter EM-løbet gælder det et andet etapeløb med ABC Junior, når rytterne stiller til start i GP Rüe Blibland i Schweiz - med fire etaper.

For Nikolaj Meng er EM-løbet og GP-løbet udstillingsvinduer i forhold til en kontrakt med et hold næste år, hvor han bliver senior.

- Jeg har ikke rigtig hørt fra nogen endnu, men det vil da være en drengedrøm at komme på et Continental-hold. Jeg må gøre det så godt som muligt og så se, hvad der kommer af muligheder, siger Meng, der inden tiden i ABC kørte for hjemmeklubben Team Cycling Ringsted.