Se billedserie Ringsted-keeper Mark Folkmann sidder forstenet tilbage, mens døve Jacobus Castelijns indleder en vild og nonverbal jubelsprint. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted måtte nøjes med sølv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted måtte nøjes med sølv

Sport DAGBLADET - 17. juni 2021 kl. 02:27 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Med lidt mere dommertække havde Ringsteds vindere af Sjællandsseriens pulje 2 måske også vundet pokal og guldmedaljer, da Herstedøsters vindere af pulje 1 onsdag aften var på besøg til en SM-finalekamp.

Men det var nu også de blå/hvides egen skyld, at københavnerne kunne trække sig tilbage med en 5-3 sejr, for Flemming Larsens tropper var i gavehumør som sjældent set i specielt den første halve time.

Det blev til et par hundrede tilskueres ærgrelse 0-1 efter godt ti minutters spil, da ingen så ud til at have lyst til at følge efter endsige forsøge bremse Herstedøsters døve spidsangriber Jacobus Castelijns i en solotur op i højre angrebsside.

Tak for det, tænkte han vist og kanonerede kuglen op i nærmeste målhjørne fra kanten af feltet, og så tog han ellers på en brølende jubeltur bag om målet afsluttende med den variant af et flikflak-spring, som vist nærmere var en vejrmølle.

Ringsted prøvede at svare kvikt igen - eller rettere, Casper Lehmann, prøvede med en fin solotur i højre side, hvor han nemt kom i feltet og så fik tværpasset til Christian Larsen. Men spidsangriberen var alt for stor i sine bevægelser og så fik han blokeret sin afslutning fra ellers fin position midt for mål, og i stedet blev det snart 0-2.

I det 18. minut fik Mark Folkmann kun bokset et hjørnespark ud til kanten af sit felt, hvor Herstedøster-anfører Rasmus Thønning så afsluttede i en bue henover Ringsted-keeperen. Mathias Piel fik reddet på stregen med hovedet, men på rå vilje fik Castelijns mast sig forrest til returen og headet bolden ind i russen, hvor Folkmann og Piel allerede låog sprællede.

Det var tæt på 0-3 minuttet efter, men her nåede Folkmann lige ned i et fladt indlæg, som Castelijns skulle til at sætte sidste fod på, men syv minutter senere var den der. Et forlænget indkast fik Ringsted-forsvaret kun clearet til feltets kant, og så sendte Chris Lindskow bolden i mål via fjerneste stolpe.

Det var ren legestue, men heldigvis for spændingen vågnede hjemmeholdet op og begyndte at spille sammen som et hold. Ja, de begyndte faktisk også at vinde nogle dueller, og Ashraf Saber var tæt på med et forsøg ved den ene stolpefod.

Og syv minutter før pausen fik Saber så sendt bolden i mål ved den anden stolpe efter fint angren startet af anfører Lasse Green med en dyb stikning til Martin Jensen. Denne gjorde generelt, hvad der passede ham, og sendte så en tværbold ind foran gæsternes felt, hvor Christian Larsen sprang over bolden, så den røg videre til Ashraf Saber i baggrummet.

1-3 ved pausen, og så måptte formodningen være, at Ringsted kom blæsende ud til anden halvleg for at satse på et hurtigt mål og så reel spænding.

Det gjorde holdet vel egentlig også, men først skulle der lige tages et indkast midt på egen banehalvdel. Mathias Piel ville ikke, så Martin Jensen gjorde det og kastede til Piel, som lossede bolden ind i nærmeste modspiller, så den røg lige til Jacobus Castelijns. Derfra ind til midten af banen, og Rasmus Thønning kunne som den nemmeste sag i verden gøre det til 1-4.

Og 2-4 minuttet efter, da Ashraf Saber nægtede at have tabt kampen om en løs bold i feltet til Herstedøster-keeper Lasse Kyrning og et par forsvarere. Energisk fik dagens 50 kamps-jubilar generobret kuglen og sendt den på tværs i det lille felt til Martin Jensen, som stod klar med en blød inderside.

Og hvad så dér, to minutter efter - i det 54. minut?

Ja, samtlige tilskuere i nærheden og Ringsteds spillere mente jo så klart, at Ashraf Saber skulle have haft et straffespark, da han var ved at komme forbi Simon Smaakjær Reeslev i højre side af feltet og røg i græsset efter en glidende tackling.

Linjedommeren, der kom halsende efter, og dommeren mente, at der var tale om »film«, så i stedet fik Saber en advarsel og Ringsted ti minutter i undertal.

De gik nu meget godt. Efter otte af slagsen fik Martin Jensen reduceret til 3-4 efter mønsterangreb, hvor han først bandespillede med Jonathan Knaack og så Casper Lehmann, inden han på sidstnævntes stikning køligt placerede bolden ved fjerneste stolpe.

To minutter nåede Ringsted at være lige mange på banen - så røg Mathias Piel ud til afsvaling for hårdhændet at stoppe en omstilling, og dét undertal gik knap så godt.

Joh, det var fint, at Mark Folkmann kunne flyve helt op i målkrogen for at fange et frispark med et kvarter igen - og det var vel sådan set også fint, at Martin Jensen i angrebet efter krøllede bolden i mål efter stikning af Christian Larsen. Men det var sløjt, at han og Ringsted fik underkendt scoringen for en offside, som kun linjedommer og dommer så.

Og så var det fremdeles - med 11 mand på banen - trist at se den manglende præcision efter ellers fine angreb. Både den 17-årige debutant Youssef Elhariri, Asraf Saber og Christian Larsen fik serveret på sølvfad, men alle afsluttede de et halv til en hel meter forbi mål.

Gæsterne derimod fik scoret en enkelt gang mere - med fem ordinære minutter igen - da Folkmann blev fanget på det gale ben ved et indlæg, så han ikke kunne nå ned til Oscar Gjerlevs krøllede afslutning.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg