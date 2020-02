Ringsted-træner Ole Pedersen ærgrer sig over afgangen fra holdet. Foto: Jeppe Lodberg

Ringsted har mistet flere vigtige spillere

Sport DAGBLADET - 06. februar 2020

Kigger man på tabellen for Sjællandsseriens pulje 2, ser man hurtigt, at Ringsted hér halvvejs i sæsonen er havnet lidt i et ingenmandsland.

Holdet overvintrer på 4. pladsen i rækken, og ganske vist er der alenlangt ned til de pladser der giver eller kan give nedrykning - men omvendt er der også hele ni point op til Vordingborg på den potentielt oprykningsgivende førsteplads.

Sydsjællænderne og Slagelse II har ganske enkelt været helt suveræne hidtil, og derfor ligner det lidt et forår, hvor RIF mest af at skal spille for at pleje udviklingspotentialet på holdet.

Om dét er den direkte årsag, eller andre faktorer også spiller ind - er et godt spørgsmål - men i hvert fald er faktum, at hele fire spillere har forladt holdet siden efterårsæssonen.

Og vel at mærke ikke bare fire »bænkevarmere«, nej, det er hovedsageligt markante profiler, der har forladt skuden: Jannik Mayhöfer, Nicolai Rasmussen, Patrick Nielsen og Rasmus Højgaard er nu alle væk.

De to første er, nærmest bare for at gøre ondt værre, taget til netop Slagelses andethold - mens anfører Patrick Nielsen er skiftet til Skovshoveds 2. divisionshold. Endelig gearer Højgaard lidt ned for fodbolden og tager til Benløse.

Alt i alt en mindre åreladning - især set i forhold til, at der ikke er kommet nogen spillere den anden vej. Endnu. For det er RIF-træner Ole Pedersen optimistisk omkring, at der nok skal komme. Ikke desto mindre en langt fra optimal vinterpause, og det ved træneren godt.

- Det er ikke helt så godt helt overordnet. Men det er typisk Slagelse, at de hapser spillere, nu hvor de selv har mistet en del. Men ja okay, Jannik og Nicolai bor jo selv i Slagelse, så det er måske også svært at forvente, at de skal blive i Ringsted altid.

- Men derfor er det da stadig skuffende, synes jeg. Vi har bygget dem op til at blive endnu bedre spillere, og nu er de væk, tilføjer Ole Pedersen med et lille suk.

Hvor efterlader det jer hér forud for forårsæsonen, synes du?

- Ja, der er i hvert fald nogle andre, der skal træde til nu. Lad os se, om vi ikke kan støve et par spillere op, inden sæsonen starter. Der er trods alt lang tid til endnu. Og ellers fra den eksisterende trup må folk som brødrene Green og en Christian Larsen steppe endnu mere op, konkluderer Ole Pedersen.