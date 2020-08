Ringsted baskede Nakskov

Et veloplagt Ringsted-hold vandt lørdag ved frokosttide ikke mindre end 5-0 hjemme over gæstende Nakskov i sjællandsseriens pulje 2.

Ringsted burde dog været kommet bagud efter få minutter efter en foræring i eget forsvar, men afslutningen blev sendt over mål.

Derefter stod der RIF på det meste og især Nicolaj Kuno Larsen. Han scorede til 1-0, 3-0 og 4-0, mens Christian Larsen sørgede for de to andre.

Fem mål var ikke et for lidt af Ringsted, der var pågående og fremadrettet i spillet mod et mere og mere opgivende gæstehold, hvor målmanden til sidst smed handskerne i protest og stod med dem løst i hænderne i kampens sidste par minutter.