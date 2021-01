Ringsted Pigefodbold har intet ønske om at blive lagt sammen med Ringsted IF Fodbold. Foto: Ringsted Pigefodbold

Ringsted Pigefodbold afviser RIF Fodbold

Formanden for Ringsted IF Fodbold, Brian Larsen, tog et mindre forbehold, da han i DAGBLADET og www.sn.dk den 31. december formulerede et ønske for 2021 om, at klubben i år gerne ville i dialog med Ringsted Pigefodbold om en sammenlægning.