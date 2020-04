Ringsted IF ansætter Flemming Larsen

Flemming Larsen (tv.) og Martin Olsen er RIF´s nye trænerpar. Foto: RIF Fodbold

Sport DAGBLADET - 27. april 2020 kl. 09:15 Af Anders Kamper

Efter nogle sæsoner med Ole Pedersen i spidsen for Ringsteds sjællandsseriehold er den nye træner og assistent nu fundet. Og ledelsen i klubben, anført af formand Brian Larsen, skulle ikke udenfor byskiltet for at finde de nye folk, idet de nemlig har fundet gamle RIF-kendinge i Flemming Larsen og Martin Olsen som cheftræner og assistent for næste sæson.

De er Ringsted-drenge/mænd ind til knogle og marv og har spillet 600 kampe tilsammen på klubben bedste hold, og nu er opgaven at hægte sjællandsserieholdet fast i toppen af rækken.

For Flemming Larsen er der tale om comeback til klubben, hvor han for tre år siden blev fyret. Det skete i maj 2017.

- Det er ikke, fordi vi ikke værdsætter det arbejde Flemming har gjort og gør, og vi respekterer Flemming som en dygtig træner. Men vi synes, at der trænger til nyt blod. Nogle spillere er kommet til os og har ønsket det - mange af spillerne på holdet har jo haft ham siden U/17, og de er som os jo bare mennesker og er løbet træt i »det samme og det samme«, sagde klubbens daværende formand, Lars Heine Pedersen.

Han begrundede det utidige stop med, at den kommende trænerduo ønskede at overtage holdet med en blank tabel foran sig.

Flemming Larsen var nærmest i chok over den melding, da hans kontrakt løb til nytår 2017.

Det endte med, at klubmanden Larsen stoppede i klubben og siden tog til Ejby for at blive træner for serie 2-holdet, og kort efter beklagede Lars Heine forløbet og håndteringen fra klubbens side.

Flemming Larsen tog derefter til Haslev og overtog deres sjællandsseriehold, inden han nu vender hjem til Ringsted igen.

Ved sin side får Flemming Larsen klubbens tidligere anfører og midtbanemotor Martin Olsen, som har spillet 189 kampe på klubbens bedste hold i perioden 2008 til 2015.

»Ud over disse nye aftaler, så er RIF Fodbold utrolig glade for, at aftalen med klubbens målmandstræner Martin Hansen ligeledes er forlænget. Dermed er hele teamet omkring klubbens flagskib til den kommende sæson på plads,« meddeler klubben.