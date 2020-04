Michael Riis med indspil. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Riis stopper i TMS Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Riis stopper i TMS

Sport DAGBLADET - 20. april 2020 kl. 20:54 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et par dage efter, at formand Henrik Dudek udtrykte håb om, at det lykkedes at finde en »venstre back/playmaker med 150 mål i højrehånden« til næste sæson i Ligaen, fortæller TMS Ringsteds oprykkere, at klubben giver en potentiel sådan løbepas.

Ikke at 34-årige Michael Riis har lavet 150 mål i en afbrudte sæson - faktisk er det »blot« blevet til en tredjedel henover de 21 af 23 kampe, som venstrebacken har kunnet være med i, men sæsonen i 1. division har også været usædvanlig, da en vis Nicolaj Nørager har scoret 30 procent af alle midtsjællændernes mål.

Men året før - i Ligaen - rundede Riis 104 mål i 19 kampe og var lige i hælene på Nørager.

Efter sommerferien er begge d'herrer væk. Nørager skifter til Fredericia, og Michael Riis ved endnu ikke, hvor og hvem han skal tørne ud for.

Men hjerteklubben TMS bliver det ikke. Efter tre et halvt år - i denne omgang - løber kontrakten ud, og denne gang bliver den ikke forlænget.

Det blev den for halvandet år siden, som en art julegave til tilskuerne fra en sponsor, der øgede sit sponsorat markant, så TMS havde råd til at beholde sin daværende topscorer.

Men skaderne er begyndt at blive flere, og som TMS forklarer på sin hjemmeside, så havde den ret nybagte far i den forgangne sæson en særaftale, så han mødte op til træning én gang mindre end holdkammeraterne - og dén går ikke, når der står Liga på programmet igen.

- TMS Ringsted er den klub jeg har tilbragt mest tid i min senior karriere, og det er klart en klub, jeg har været glad for i de to omgange, jeg har været her. Nu tænker jeg lidt over, hvordan min håndbold karriere skal slutte - om jeg skal finde en klub tættere på min bopæl i København.

- Jeg vil savne drengene i Ringsted, og ønske dem alt mulig held og lykke i fremtiden og den kommende sæson i Ligaen, hvilket jeg er glad for at have været med til at aflevere holdet i, siger Michael Riis til hjemmesiden henvisende til, at han som ung mand spillede Liga-håndbold med TMS fra 2004-08, hvor han så rykkede til Århus under Erik Veje Rasmussens vinger.

Siden fulgte Nordsjælland, Ajax og slutteligt Team Sydhavsøerne, hvorfra TMS og cheftræner Christian Dalmose hentede ham hjem i vinterpausen 2016-17.

Dalmose siger til TMS's hjemmeside:

- Jeg har været glad for samarbejdet med Michael Riis. Da muligheden bød sig, og vi kunne få ham ud af aftalen med Sydhavsøerne og få ham til TMS Ringsted for 3 ½ sæson siden, var jeg ikke i tvivl. Han har været med til at gøre en forskel i vores arbejde med at udvikle holdet. Han kan virkelig levere på et højt niveau, når det kører for ham og han er skadesfri. Intet varer evigt, og jeg ønsker Riis alt muligt held og lykke med fremtiden, også hvis han finder en klub tættere på hans bopæl.