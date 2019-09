Michael Riis var ikke på banen mere end en 8-10 minutter mod Otterup. Men nåede alligevel at score to mål. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Riis gider ikke flere skader

Sport DAGBLADET - 11. september 2019 Af Kasper Nørgaard Hansen

Sidste sæson blev han den næstmest scorende spiller for TMS Ringsted i Håndboldligaen - på trods af at han missede omkring en tredjedel af sæsonen grundet en drilsk albueskade...

Michael Riis' vigtighed for TMS Ringsted kan med andre ord dårligt overvurderes, og med tanker på hans skadesplagede sidste sæson havde Riis om nogen glædet sig til at komme ud på banerne og give den gas lige fra starten af sæsonen 2019/2020.

Men ak, i TMS'ernes tredje træningskamp i sæsonopstarten - mod svenske LUGI - landede venstrebacken uheldigt og vred slemt om på foden. Meldingerne fra længerne var dog umiddelbart optimistiske.

- Scanningen viste, at der ikke var noget brud, så det lød jo fint. Men der jeg havde da ikke helt forudset, at jeg skulle sidde ude i en hel måned. Det har været super frustrerende, for jeg var i rigtig god form, påpeger bagspilleren.

Eller som han så malerisk kan udtrykke sig, når man beder om uddybninger.

- Jeg er i Ringsted for at spille - det er dét, jeg får min løn for. Jeg er ikke 19 år, så jeg skal sgu ikke sidde på bænken og kigge på. Det er ikke meningen.

I søndags i 29-31-nederlaget i Otterup var Michael Riis så langt om længe tilbage på banen igen. Blot en otte-ti minutter, og selv om han tydeligt var ude af kampform, nåede han alligevel at score to gange.

- Det var dejligt at være lidt med igen, selv om jeg sagtens kan mærke at jeg er rusten endnu. Jeg havde kun trænet to gange med klubben, inden kampen, så jeg er meget langt fra at være på topniveau. Jeg er måske på 60-70% eller sådan noget, siger Riis og tilføjer.

- Faktisk var det slet ikke meningen, at jeg skulle have været på banen mod Otterup - og jeg havde egentlig også gerne været foruden - men på grund af den super dårlige start på kampen, vi fik, kom jeg ind for simpelthen at prøve noget nyt.

I kampen i det fynske spillede Riis med en specialskinne om anklen, som har det formål først og fremmest at afstive området omkring det udsatte led. Og formodentlig kommer han også til at benytte skinnen i de kommende opgør i 1. division, lyder hans egen vurdering på.

- Det er selvfølgelig fint, at jeg til en vis grad garderer mig mod at vride rundt på foden igen, men omvendt er den (skinnen, red.) altså også bare lidt hæmmende. Jeg er ikke en 110-kilo-back, og én af de forcer jeg har er et højt tempo. Der "dræber" skinnen hér lidt af min bevægelighed - for eksempel i forbindelse med fodskift, fortæller han.

Hvorom alting er, så vil Michael Riis atter være på holdkortet, når TMS Ringsted i morgen tager imod Skive hjemme i Dansk Kabel TV Arena. Og det er en revanchelysten back, der ser frem mod opgøret.

- Det er kun en sejr, der tæller - det er meget enkelt. Det var meget, meget skidt i Otterup. Ja, den kamp kunne man sådan set snakke længe om, for der var rigtig meget, der gik galt. Men nu må vise fremad, og jeg håber, at man vil se et toptændt TMS-hold mod Skive. Det er jeg faktisk næsten sikker på.