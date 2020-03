Rie Haslund har ganske givet spillet sin sidste kamp for Roskilde. Fra næste sæson spiller hun for TMS. Foto: TMS Ringsted

Rie Haslund skifter til grønt

- Rie er en spiller, som vi har haft øje på i noget tid, og hun har en profil som vi gerne vil have til TMS: Ung, masser af træningsiver og gå på mod. Rie er hurtig i kontraspillet, ligesom hun har nogle gode kompetencer fra hjørnet af, siger TMS Ringsteds kommende kvinde-cheftræner Per Wulff.

Selv siger Rie Haslund:

- Efter mange gode år i Roskilde Håndbold har jeg besluttet, at tiden var inde til et karrieskifte. Jeg glæder mig vildt meget til at komme i gang og møde mine nye holdkammerater, og til min videreudvikling hos TMS Ringsted, hvor jeg ved, der er gode trænings- og sportslige målsætninger.