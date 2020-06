Rent bord af HB Køge

3-1 vandt HB Køge, der måtte indkassere sit første mål overhovedet i kvalrækken efter godt fire minutters spil, da Cornelia Kramer pressede Louise Pedersen lidt uden for HB Køge-feltet. Stina Lykke kom flyvende ud for at hjælpe til, men hendes spillen bolden ud af farezonen blev alt for kort, så Kramer kunne snuppe bolden og sende den i en bue henover keeperen og i tomt mål.