Rejnhold har FCR langt nede på prioritets-listen

Sport DAGBLADET - 24. juli 2020 kl. 20:52 Af Jeppe Lodberg

Han kom til FC Roskilde i efteråret 2018 på en halvårig kontrakt, der ikke blev forlænget, så turen gik tibage til B93, hvor han kom fra.

Men roskildenserne blev i 1. division og fattedes folk, så Philip Rejnhold kom retur op til den snart afsluttede sæson, og denne gang var der ingen Mark Gundelach, der tog al solen på højre back-plads, hvor 24-årige »Rejn« så siden har boltret sig i med- og modgang.

Efter kampen i Hvidovre i dag er det imidlertid nok slut, fortæller Philip Rejnhold efter en af de sidste træninger op til sæsonafslutteren.

- Jeg snakkede med Salle (klubejer Carsten Salomonsson, red) i går, og jeg fortalte ham, at FC Roskilde langt fra er min førsteprioritet. Jeg udelukker ikke, at jeg bliver, men det vil så være plan E eller F. Jeg vil rigtigt spille videre i 1. division, og selv om det lyder som et spændende projekt, Salle har gang i, så har jeg ambitioner til mere.

- Jeg har været og er rigtigt glad for at være i FC Roskilde, men mine personlige ambitioner er til mere end 2. division. Ikke fordi jeg føler mig for fin til at spille i 2. division, men jeg kom tilbage til FC Roskilde for at vise, at jeg er bedre end til det, og det synes jeg, at jeg har gjort, siger Philip Rejnhold, der ved, at hans agent er i snak med et par klubber fra det lag, han føler, at han er nået op på.

- Jeg synes, at burde stå med gode kort på hånden. Jeg synes, at jeg har gjort alt, hvad jeg har kunnet for, at vi skulle blive i rækken - og jeg synes, at vi samlet set har vist, at vi kunne være med i 1. division. Men vi har været ramt på ressourcerne, siger Rejnhold henvisende til en stærkt decimeret trup rent antalsmæssigt.

- Vi har hængt på med næb og klør, og jeg synes, at vi kan være stolte af, at vi måske ender på tiendepladsen, der normalt ikke ville give nedrykning. Det er meget godt gået, at vi først med tre runder igen rykkede ned, når alle har fra starten af har sagt, at det ville vi gøre.

- Og vi er blevet enige om, at vi ville slutte godt af. Det sagde vi til os selv efter Skive-kampen (hvor nedrykningen var en kendsgerning, red). Da aftalte vi, at vi ikke ville slutte sidst, og det er vi sikre på efter sejrene over Næstved og Fredericia. Nu har vi tiendepladsen at spille for, så det skal vi selvfølgelig gøre - og så skal vi jo også spille for at vise os selv frem, siger Philip Rejnhold.