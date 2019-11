Lee Rochester var FC Roskildes bedste spiller på dagen. Han ærgrer sig over, at holdet ikke fik noget mere ud af sit momentum i kampens første 15-20 minutter. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Reaktioner fra FC Roskilde efter nederlaget i Fredericia

DAGBLADET - 07. november 2019
Af Kasper Nørgaard Hansen

FC Roskilde tabte torsdag aften med 0-2 til topholdet Fredercia, og efter opgøret var der ikke overraskende en noget mellemfornøjet stemning i FCR's omklædningsrum. Hér er reaktionerne fra Roskilde-folkene.

FCR-træner Martin Jungsgaard:

- Når man møder de hér mandskaber af en kvalitet som Fredericias, så er det klart, at så skal man helst have sine bedste 11 spillere til start. Det havde vi ikke. Og ikke, at det skal være nogen undskyldning, men jeg synes bare især offensivt, at man kan se, at vi mangler noget mere farlighed. Vi var helt sikkert mere på bolden end Fredericia syntes var alletiders - men så længe vi ikke skaber mere, så lever de nok med dét alligevel.

- Det vigtige på de dage, hvor de ikke rigtig kører frem ad banen, det er, at man holder stillingen på 0-0 eller højst 0-1, sådan at man til sidst kan hive folk med frem og gå all in for en udligning. Der dummer vi os ved at være kommet bagud med to. Og vi mangler generelt det sidste for at kunne gøre det rigtig farligt mod de allerbedste i rækken. Det kan man se mod Vejle, mod Viborg og i dag.

FCR-angriber Lee Rochester:

- Jeg synes faktisk, at vi har momentum i kampens første 20-25 minutter. Vi ved, at Fredericia er gode med bolden, men de er også kun mennesker, så de taber også kuglen en gang i mellem. Og det gjorde de nogle gange i starten af kampen, hvor jeg mener, at vi egentlig tilspiller os et par gode ting. Min egen og især Lindbergs er stor. Men det er bare som om, at jo længere kampen skrider frem, jo mindre af dét tryk kan vi holde.

FCR-kantspiller Nicolai Jessen:

- Jeg føler egentlig, at jeg lykkes med at få rundet deres back en del gange i 1. halvleg - som også var en del af oplægget på forhånd. Om der mangler folk i feltet? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Vi får lidt chancer, men ofte bliver det ikke farligt nok. Og så er det den berømte med, at Fredericia scorer kort efter pausen. Og det endda på lidt et lortemål - i hvert fald set fra min synsvinkel. Jeg kommer ikke ned og får lukket af for Martin Mikkelsen, og det mål må jeg nok tage på min kappe.