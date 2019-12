Andreas Magaard spillede endnu en flot forsvarskamp, men var ikke så markant i angrebsspillet som i andre opgør. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Reaktioner eftter TMS Ringsteds julesejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reaktioner eftter TMS Ringsteds julesejr

Sport DAGBLADET - 22. december 2019 kl. 08:26 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TMS Ringsted ligner mere og mere et hold på vej i Ligaen efter den anden kamp i træk med en indsats fra allerøverste hylde. Lørdag blev Otterup sendt tilbage til Fyn med et ni-måls-nederlag i bagagen, og dermed kan TMS gå på julepause på en sikker 1. plads - med fire point ned til nærmeste forfølgere. Hér er, hvad de sagde i TMS-lejren efter kampen.

TMS Ringsted-træner Christian Dalmose:

- Vi spiller meget, meget godt - rigtig godt. Så ved jeg godt, at nogle vil sige »ja, det er bare Otterup«. Men hør lige hér: Det er altså et hold, der har slået Skive med ni mål på udebane. Det var virkelig en klasseindsats hele vejen igennem, og det gør mig da stolt.

- Det er sjældent, at jeg har spillet en kamp stort set uden at skifte ud, men altså hvorfor skal folk nødvendigvis skiftes ud, hvis de spiller skide godt og stadig har kræfter tilbage? Det er egentlig lidt en mærkelig mekanisme. Hvorfor skal jeg skabe en dyb tallerken, hvis den flade tallerken er ganske fin i forvejen?

En juleglad TMS-fløj, Anton Bramming:

- Ååårh, jeg kan sgu ikke helt huske, hvad min scoringsrekord for Ringsted er... men jeg tror måske, jeg har lavet otte et par gange. Men aldrig ni, nej... så dét må jo være rekord! Generelt var det en rigtig sjov kamp for mig, for når Otterup konsekvent spillede i syv-mod-seks, så gav det mig også en masse at løbe på. Men jeg kan også godt love dig for, at jeg kan mærke mine ben. Jeg tror, min krop har brug for noget and og sovs nu!

- Detr var en rigtig dejlig måde at slutte efterårssæsonen på, for havde vi nu tabt til Otterup igen, så ville vi have nul point i to kampe mod dem, og det ville have siddet i én gennem hele julepausen. Så det var faktisk lige så meget en sejr for moralen, som det var en sejr for tabellen. Vi fik vores revanche, og det er fedt!

TMS-målmand Frank Mikkelsen - som reddede 19 ud af 43 skud:

- Det var en ganske fin kamp for mig personligt - men jeg fik også god hjælp. Vi kommer med et helt, helt andet udtryk, end da vi spillede i Otterup. Den kamp ærgrer vi os faktisk stadig over, for vi viste os jo som et klart bedre hold i dag. Ja, faktisk synes jeg, at de lignede et hold, der allerede var på vej til julefrokost, da de kom her i hallen i eftermiddags.

- Vi skal egentlig bare kaste mod mål i dag, for deres målmand var godt nok ikke særlig god i den hér kamp - og Otterup ville da helt sikkert have cønsket, at han havde nogle flere redninger. Men sådan er dét, vi spillede tålmodigt og centede på de rigtige chancer, og det gjorde da også forholdene svære for både deres forsvar og keeper.

TMS-streg og -bolværk, Andreas Magaard:

- Det giver sgu en seriøs tryghed nede i forsvaret, når man står og kigger op på tavlen efter seks minutterc og ser, at Otterup ikke har scoret endnu. Og det er bare en tryghed, som man tager mned videre i hele resten af kampen. Og at vi kun lukker 10 mål ind i 1. halvleg, det var mere en godkendt. Det var en rigtig fin defensiv kamp, det hér.