Younes Bakiz har scoret tre mål i FC Roskildes sidste to kampe - men han kommer ikke med mod Fredericia. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Racistiske tilråb fra publikum endte med karantæne - til spiller... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Racistiske tilråb fra publikum endte med karantæne - til spiller...

Sport DAGBLADET - 05. november 2019 kl. 14:53 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskilde er pludselig kommet ind i en uventet medvindsperiode efter en lang stribe af nederlag. De sidste to kampe har givet to sejre med en samlet målscore på 7-1.

Den seneste sejr fandt sted fredag aften i Skive (3-1), og i det 89. minut af kampen scorede FCR til 2-1 på et mål af Kyle McLagan. For alle der ikke så kampen med egne øjne kunne man i kamprapporten efterfølgende læse, at Younes Bakiz i samme spilleminut havde fået en advarsel.

Men det var der sikkert ikke mange sjællandske fodboldinteresserede, der hæftede sig synderligt ved. FCR havde jo scoret og nettede et par minutter senere igen, og vandt jo i øvrigt kampen. Men den omtalte advarsel til Bakiz var ikke bare ærgerlig, den var drønærgerlig, viser det sig nu.

For ikke blot røg offensivspilleren dermed i karantæne til onsdagens kamp i Fredericia - karantænen er også fuldstændig uberettiget. I hvert fald, hvis man spørger Younes Bakiz selv, for det var nemlig en noget speciel situation, der førte til advarslen, fortæller han.

- Vi vandt jo kampen, så det er ikke en advarsel, der har fået så meget opmærksomhed, men den var faktisk superærgerlig. Der sker dét, da vi har scoret til 2-1, at vi Roskilde-spillere løber ud mod sidelinjen og jubler. Hér hører jeg så nogle forskellige racistiske tilråb fra publikum, fortæller Younes.

Og fortsætter.

- Jeg ved ikke, hvor mange fans, der råbte, men det var i hvert fald tydeligvis rettet mod mig. Og så reagerede jeg ved at tysse på dem. Dommeren, som så ikke stod så tæt på, at han kunne høre tilråbene, vurderede så at jeg gjorde for at hovere over for fansene. Det var aldrig hensigten - og jeg ville aldrig have gjort det, hvis ikke de havde startet med at råbe af mig, påpeger Younes Bakiz.

Han ærgrer sig naturligvis såre over advarslen, fordi den nu netop giver karantæne - og det samme gør klubejer Carsten Salomonsson. Han fortæller, at man efter kampen fra FCR's side overvejede at anke advarslen officielt- men det blev aldrig aktuelt.

- Vi fik ret hurtigt at vide efter kampen, at sådan en klage ville vi aldrig få noget ud af, for så skulle vi allerede inde på banen have sagt til dommeren, hvad der var sket. Det fik vi ikke gjort, og det er der ikke noget at gøre ved nu, siger »Salle« og uddyber.

- En rigtig ærgerlig advarsel, og vi skulle selvfølgelig have henvendt os til dommeren med det samme - længere er den ikke. Men omvendt kan man også se sådan på det, at Younes kunne være løbet ind i en advarsel mod Fredericia, og så ville han omvendt have været ude mod Hvidovre. Der tror jeg faktisk hellere, jeg vil »foretrække« at han ikke er med i Fredericia. Men vi havde da selvsagt foretrukket ingen karantæne overhovedet.