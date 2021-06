Flemming Larsen i lørdags i en kæmpe krammer med de ene af sine to sønner på holdet, Nicolaj Kuno Larsen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

RIF-legende: Det største jeg har oplevet som træner

14. juni 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

Ringsted vandt grundspillet i foråret og har sæsonen igennem lignet det bedste hold i Sjællandsseriens pulje 2. Og på trods af en lille smule grus i maskineriet i slutspillet, lykkedes det lørdag eftermiddag alligevel for Flemming Larsen og hans drenge at tage den direkte billet op i Danmarksserien - uden at skulle ud og spille om det i to yderligere oprykningskampe.

1-1 blev det mod Solrød i dét, der havde maget sig sådan, at sidste-runde-opgøret også var en kamp mellem nummer ét og to om den direkte oprykning til DS. Oprykningen kom altså lige akkurat i hus for RIF, og oven på denne er det en helt overvældet Ringsted-træner, der gør status:

- Det betyder alt. Det er det største, jeg har oplevet som træner. Jeg har været træner hér tre gange, og de første to gange overtog jeg et ramponeret hold i Danmarksserien og rykkede ned begge gangene og var egentlig i gang med at lave et godt stykke arbejde...., siger Flemming Larsen efter og stopper så sig selv med en tydelig klump i halsen.

En klump, som refererer til dengang i 2017, hvor han til manges overraskelse pludselig blev fyret som træner i klubben. Siden var han forbi Ejby og Haslev, inden der igen var bud fra hjerteklubben for godt et år siden.

- Christian (Larsen) og Cav (Casper Lehmann) og alle de gutter, dem har jeg jo trænet lige siden de var ungdomsspillere. Det er jo mine drenge, og de ved hvordan jeg gerne vil have, at vi skal spille fodbold.

- Og da jeg så blev ringet op af sportschefen Carsten Andersen og spurgt om jeg kunne tænke mig at komme tilbage, var jeg ikke et sekund i tvivl. Men det var på én betingelse: At de troede på de ting, jeg render og laver og at spillerne også gjorde, tilføjer Larsen med røde øjne.