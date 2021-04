RB1906-træner er træt af dommernes fokus

2-1 vandt B1908 godt nok, men først efter at have fået hjælp af et RB-selvmål i slutfasen. René Poulsen giver ingenlunde dommertrioen skylden for, at hjemmeholdet vandt - men han irriterer sig over, at han på en dag, hvor hans hold ellers spillede fin bold skulle forholde sig til alt muligt andet end selve fodboldkampen.

- I kampen i Allerød var der på et tidspunkt, hvor jeg måtte over i en hæk for at lade vandet. Det kunne ikke rigtig vente. Men imens jeg så stod og forrettede min nødtørft, rejste vores assistent sig op for at give en instruks til spillerne. Der fik han så tydeligt at vide, at han skulle sætte sig ned, for der måtte jo kun være én træner, der står op ad gangen.