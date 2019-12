Ungdomsholdene skal rykkes over i RB - helst med de nuværende to DBU-stjerner. Foto: Anders Kamper

RB06 har travlt - vil rejse to mio. kr.

Sport DAGBLADET - 06. december 2019 kl. 07:34 Af Anders Kamper

I RB06 er det målet at kunne fortsætte det setup i ungdomsafdelingen, som FC Roskilde har haft de sidste år, og derfor knokles der på højtryk for tiden for at rejse de fornødne penge.

En arbejdsgruppe med bestyrelsesmedlem Tom Rasmussen i spidsen har sat sig som mål at rejse to millioner kroner, så der ikke blot er til driften det første, men også det andet år. Pengene skal komme fra alle i Roskilde, der vil støtte og være med: sponsorer, enkeltpersoner og forældre.

I en mail sendt til spillere og forældre sent torsdag aften skriver arbejdsgruppen:

"Arbejdsgruppen har fået sikkerhed for, at de penge, som kommer ind via sponsorer eller støttesponsorater, går 100% til arbejdet med at skabe den rette økonomi til ungdomselite fodbolden i Roskilde.

Der findes pt. to slags sponsorater, som man kan bidrage med:

o Støttesponsorat

o Tøjsponsorpakker

Tøjsponsorpakkerne er vi ikke helt på plads med endnu. Dem vender vi snarest tilbage med. Støttesponsoraterne vil vi rigtig gerne have jer forældres hjælp til at få solgt - til små og store firmaer, familie eller bare den glade giver, som gerne vil støtte elitefodbolden i Roskilde med et sponsorat. Støttesponsoraterne er på minimum 20.000 kr. pr. år. Vi vil gerne have, at sponsoratet

bliver tegnet for minimum 2 år, så vi har arbejdsro i en periode.«

Videre:

»Arbejdsgruppen har en målsætning om at sælge 50 sponsorater à 20.000 kr., og det

håber vi meget, at I vil hjælpe os med.«

To millioner kroner skal der altså rejses til to års drift, og formelt er det planen at rykke ungdomsarbejdet over i RB-regi, men med en ny samarbejdsaftale med FC Roskilde, der altså ikke får nogen indflydelse på resultatet af det arbejde, der er i gang netop nu. På sigt håber arbejdsgruppen, at der kan laves et samarbejde på tværs af alle fire Roskilde-klubber til gavn for spillerne.

Arbejdsgruppen og alle involverede har travlt nu:

»Da vi ønsker at bevare de to stjerner i DBU licensen, er vi desværre nødt til at presse på med at få skabt det økonomiske fundament. Arbejdsgruppen har som mål, at vi lørdag den 14. december 2019 er i mål med økonomien. Derfor skal der arbejdes meget hurtigt.

Vi er bevidste om, at det måske ikke er muligt for alle virksomheder eller enkeltpersoner at finde penge på denne side af jul. Derfor accepterer vi også en bindende tilkendegivelse om størrelsen på et støttesponsorat.«

Arbejdsgruppen består af Lars Orthmann, Søren Sørensen, Flemming Schou Nielsen, Per Clausen og Per H Jensen og fra RB1906 Tom Rasmussen, der altså er formand for gruppen.