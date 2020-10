Pointene var fordelt, da KFUM startede

Da Roskilde KFUM efter 14 minutters spil af lørdagens hjemmekamp mod tophold Nykøbing FC fik lusket sig til et hjørnespark, var det første gang hjemmeholdet havde haft to afleveringer i træk og befundet sig på gæsternes banehalvdel.

Og efter 25 minutter kom Nykbings nedrykkere fra 1. division så »endelig« foran - og det var vel dårligt på en skabt chance. Et indkast til Mathias Kristensen i højre angrebsside, hvor den lange spids kom ugeneret i feltet næsten langs målllinjen, og da han så, at Max Christensen var godt ude i sit lille felt, en afslutning, der sejlede ind bag den fejlplacerede keeper.

0-2 ved pausen, som Roskilde KFUM brugte til at snakke om at udfordre modstanderne. Det havde de ikke prøvet hidtil, men det gik endog rigtigt udmærket fra anden halvlegs start, hvor Sebastian Olsen måtte reagere lynsnart for at hindre Morten Jørgensen i et reduceringsmål.