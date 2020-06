Andreas Hermansen udlignede for FC Roskilde i overtiden. Foto: Anders Kamper

Pointdeling i bundgys

Sport DAGBLADET - 14. juni 2020 kl. 14:56 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det endte 2-2, da FC Roskilde havde besøg af HB Køge i noget af en rædderlig bundgyser i fodboldens 1. division, og det kunne begge mandskaber vel ret beset være glade for.

Ses bort fra et enkelt indlæg, der sejlede hele vejen gennem feltet og ud til indkast, havde HB Køge ikke været i aktion overhovedet tættere end 15 meter fra FC Roskildes mål, da Mark Gundelach efter 33 minutters spil af søndagens lokalderby ad to omgange fik sendt bolden ind i keeper Frederik Vangs lille og tætbefolkede felt.

Hidtil helt anonyme Effiong Nsungusi fik ikke træf på indlægget, men fyldt godt, så bolden dumpede ned til Marius Elvius, der trak mod fjerneste stolpe, hvor Kyle McLagan glidende prøvede at tackle. Det lykkedes ikkeden amerikanske stopper, så Christian Overby trak videre - og så lød dommer Sebastian Friis Aagerups fløjte:

McLagan havde haft hånd på bolden og blev præsenteret for et direkte rødt kort, mens gæsterne i Roskilde idrætspark fik tildelt et straffespark, som Stephan Petersen satte sikkert og fladt ind ved Vangs venstre stolpe til 0-1.

- Ufortjent, skrålede en FC Roskilde-tilskuer ud i den kraftige vind, og det havde han sådan set fuldstændig ret i.

Ikke at hjemmeholdet på nogen måde havde spillet prangende og væltet sig i oplagte muligheder. Men den ene, som der var kommet ud af et lille spilovertag, havde været lyseblå og af en lidt mere end anselig størrelse.

Men Kevin Ray Mendoza diskede op med en fantastisk refleksredning, da Mileta Rajovic fra nært hold stangede til det Andreas Hermansen-forlængede indkast efter 14 minutter.

Mileta Rajovic fik scoret - men det var først otte minutter efter pausen, hvor han med en stopfinte fik Christian Overby til at løbe forbi sig, så han kunne trække ind i banen og fra højre kant af HB Køge-feltet smække et hårdt, velplaceret venstrebensskud i mål ved fjerneste stolpe.

1-1, men kun i små to minutter, for kort efter var det Stephan Petersens tur til at komme afsted på højre flanke og til et indlæg, som Effiong Nsungusi tog en enkelt berøring på, inden han fik afsluttet på fremstormende Frederik Vang. Bolden fortsatte imidletid mod mål, og FC Roskilde-keeperen nåede ikke tilbage, førend bolden havde været over stregen til 1-2.

Sebastian Czajkowski fik en gylden mulighed for at udligne foræret af et helt stillestående HB Køge-forsvar efter 69 minutter, men igen var Kevin Ray Mendoza årvågen.

Retfærdigheden skete dog fyldest - et halvt minut inde i overtiden nåede Andreas Hermansen højest til et sidste desperat indlæg og headede bolden studsende i jorden og i mål, så et point til hver af de to bundhold.