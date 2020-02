Se billedserie Julie Kjær Larsen lagde fint ud med fire mål i løbet af det første kvarter - men siden faldt hun og TMS på uforståelig vis helt ud af kampen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Pinligt nederlag til TMS-kvinderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pinligt nederlag til TMS-kvinderne

Sport DAGBLADET - 01. februar 2020 kl. 16:26 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TMS Ringsteds kvinder spillede en af holdets ringeste kampe i mange år, da det lørdag blev til et nederlag på hele 19-26 ude mod Stjernen. Holdet, der ellers ligger suverænt sidst i 1. division...

TMS'erne lagde ellers godt ud med et flot afstemt forsvar og effektivitet i angrebet. Og derfor tog det ikke mere end en håndfuld minutter at bringe sig foran med 4-1, og i det heleså i starten meget nemt ud for gæsterne.

Men så begynde holdet lidt ud af det blå at brænde og brænde i en grad, så Stjernen-keeper Kia Petersen kom op på en redningsprocent på 60+ midt i halvlegen. Og med de manglende TMS-scoringer fik hjemmeholdet udlignet til 4-4 og var kun et brændt straffe for også at være kommet foran.

Advarselslamperne begyndte her så småt at lyse for TMS - for det var ikke mere end godt en uge siden, at megafavoritterne fra Sønderjyske var taget til Odense og Stjernen - og tabt. Det lignede dog falsk alarm, for inden for de næste syv-otte minutter scorede Ringsted-pigerne hele fem mål på stribe til nu 4-9 på haluret.

Ikke desto mindre har historien det med at gentage sig, har denne verden givet utallige eksempler på - og det var da også tilfældet i denne kamp. For herfra tabte TMS Ringsted resten af 1. halvleg med 1-5 - og dermed en helt jævnbyrdig pausestilling på 9-10.

Straks fra 2. halvlegs start fortsatte TMS'erne deres utrolige mængde af simple fejl i angrebet - og det virkede som om, at bolden var smurt med sæbe i stedet for med harpiks. Det var godt gammeldags rædderligt at se på, og fem minutter inde i halvlegen kom Stjernen foran med 13-11 - og derfra blev det kun værre og værre.

Med en scoringsprocent på under 40 vinder man ingen håndboldkampe - heller ikke mod et bundhold - og resten af kampen bød da heller ikke på yderligere oprejsning for TMS, som tværtimod måtte se et længerevarende forsøg med syv-mod-seks i angrebet gå fuldstændig galt.

Og fra 18-15 til fynboerne blev dén kamp aldrig for alvor spændende igen - og med nederlaget har Ringsted nu omvendt meldt sig alvorligt ind i bundkampen igen.