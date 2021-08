Pierre Larsen (th.) i aktion for HB Køge. Foto: Anders Kamper

Pierre Larsen savner point

Sport DAGBLADET - 19. august 2021 kl. 15:08 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

I foråret var Pierre Larsen anfører og en af de helt store profiler på Fremad Amagers hold.

Nu er Pierre Larsen i HB Køge, ikke anfører, men en af profilerne og billederne på det nye HB Køge med fart over kanterne.

Lørdag eftermiddag tager Pierre Larsen og holdkammeraterne til Sundby Idrætspark for at møde et nederlagsramt hjemmeholdet, der endnu har det første point til gode i denne sæson.

HB Køge er lidt bedre med fire point efter fem kampe, og det må godt ændre sig nu, siger Pierre Larsen.

- Jeg glæder mig til at se de gamle venner, og det er forhåbentlig en kamp, hvor det vender for os, så vi vinder og får nogle point. Vi skal have gang i en stime, hvor vi vinder nogle kampe, så jeg glæder mig meget til kampen. Nu skal det være. Vi har brug for at vinde, og jeg savner nogle point helt vildt. Det var da min klare forventning, at vi havde skrabet en masse point sammen allerede nu, men vi er et nyt hold, så det skal nok komme. Skaderne har også betydet noget, og så har vi maft marginalerne imod os. Vi har foræret mål væk, som vi ikke skulle, så de skal ud af spillet.

Hvad tænker du om din tidligere klub på Amager, der ligger sidst uden sejre?

- Ikke det store. Jeg vidste godt, hvad det ville ende med, for det var det samme, da jeg var derinde. Sådan er det nu, når der er folk, der styrer det på en speciel måde - så ender det sådan. Jeg er da ærgerlig på mine kammeraters vegne derinde, men Fremad er ikke mit fokus. Jeg er her og er glad for det, og jeg er glad for at væk derindefra.

Frygter du det værste for dem?

- Tja, det kan ende helt galt for dem med mange »sjove« ting - det er synd for dem, der har støttet klubben i mange år - at det skal ende sådan.

I skal møde et hold, der ligger ned...

- Jeg forbereder mig på det hele. Der kan være dage, hvor de spiller godt, som mod Lyngby i onsdags, så vi skal ikke undervurede dem. Alle kan spille lige op og slå alle, og det gælder også Fremad Amager, hvis de rammer dagen. Vi skal være på 100 procent uanset modstander, og jeg tænker ikke dårligt om Fremad og deres niveau overhovedet. De har gode spillere, så vi skal være klar og på 100 procent, siger Pierre Larsen, der kender flere af Fremad-spillerne, selv om der ikke er mange tilbage fra de seneste sæsoner, hvor han herskede på den ene kant.