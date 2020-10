Pause til FC Roskilde-profil

Træner Anders Theil håber, at Hermansen kan spille lørdag den 31. oktober ude mod FA2000, og mon ikke hovedpersonen selv vil gøre alt for at være klar, når FC Roskilde er værter for bysbørnene Roskilde KFUM fredag den 6. november - det første møde mellem de to klubber i mange, mange år.