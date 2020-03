Christian Dalmose sammen med Brian Jørgensen for nylig, hvor kontrakten på to år blev underskrevet. Foto: TMS Ringsted

Overraskelse: Brian Jørgensen hjem til TMS Ringsted

Sport DAGBLADET - 10. marts 2020 kl. 21:44 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to et halvt år siden var Brian Jørgensen ikke ret tilfreds med behandling, han havde fået af træner Christian Dalmose i klubben, hvor han over en sommer gik fra 2. valg til 4. valg med en følelse af at være frosset ud.

For nylig kunne de to så sætte sig sammen, spise en frokost og blive enige om at slå en streg over fortiden. Undervejs blev der så skrevet under på den kontrakt, der binder Brian Jørgensen til TMS Ringsted to år fra 1. juli i år.

Noget af overraskende udvikling, da det ellers lignede et karrierestop for Brian Jørgensen efter to sæsoner i HØJ under Jesper Fredin, hvor det var svært at få tiden til at hænge sammen med to børn og kone i Ringsted, job i Nordea i byen og træning i Ølstykke og Jyllinge.

Nu bliver alt det lettere hjemme i Ringsted med kontrakt i den klub, Brian Jørgensen elsker højere end nogen anden og som han drømte om at stoppe karrieren i. Det sker formentlig i sommeren 2022.

- Jeg er glad for at få chancen for at komme tilbage til Ringsted, og formentlig slutte min karriere her. Jeg kender klubben, ledelsen og spillerne rigtig godt, og har fuldt dem på sidelinjen de sidste par sæsoner, selv om jeg har spillet i HØJ. Nu krydser jeg fingre for, at det bliver Liga til den kommende sæson - de ligger godt til, siger Brian Jørgensen i en pressemeddelelse fra TMS.

Heri skriver klubben:

»Vi er i TMS Ringsted A/S glade for at kunne præsentere Brian som ny målmand i klubben fra den kommende sæson. Vi har kigget rundt i landet efter en ny keeper, men hvorfor kigge så langt, når der faktisk bor en i byen, som har haft to gode sæsoner i HØJ, hvor han har vist, at han fortsat har niveauet.«

Især den igangværende sæson har været rigtig god for Brian Jørgensen med stribevis af redninger bag HØJs forsvar.

- Da vi kiggede efter en ny målmand til teamet til den kommende sæson, har vi været langt omkring, men hvorfor, når vi har et fuldgyldigt emne i byen. Vi kender Brian, og han kender klubben, spillerne og træningsmiljøet. Brian og jeg har haft en god snak om hans rolle i det kommende keeperteam, og jeg er sikker på han bliver god for os, siger træner Christian Dalmose.

Målmandsteamet i TMS bliver næste sæson Frank Mikkelsen, Brian Jørgensen og William Asmussen.