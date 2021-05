Sønderknuste KFUM-spillere i Espelunden. foto: Jeppe Lodberg

Overlevelse ude af KFUMs hænder

Sport DAGBLADET - 30. maj 2021 kl. 15:52 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Det var en af den slags kampe, der havde mere nerve i sig, end sarte sjæle har godt af at overvære. Og en af den slags kampe, der kunne være tippet både den ene og den anden vej.

Og det var en af den slags kampe, som Roskilde KFUM lige præcis har frem til næste træning til at ærgre sig over, for dér skal alt fokus rettes frem mod sæsonens sidste kamp - hjemme mod FA2000 grundlovsdag.

For kumferne tabte den mere end almindeligt vigtige bundkamp i 2. divisions pulje 2 med 1-3 hos Avarta, der dermed sprang forbi i tabellen og op på den tiendeplads, som lige giver overlevelse i det, der så bliver 3. division efter sommerferien. Ét point mere end Brønshøj og Roskilde KFUM på de øverste af de fire pladser, der giver degradering til danmarksserierne - med hvepsene øverst i kraft af en to mål bedre målscore.

Efter en offensiv start på kampen af gæsterne i Espelunden, var det hjemmeholdet der efter 26 minutter kom foran efter fint opspil i højre side og en stikning til August Frandsen, der enkelt passerede Max Christensen i KFUM-målet.

Gæsterne fortsatte med højt pres, og bare syv minutter efter kom Dino Karjasevic på halv friløbetur i venstre side. Med stort overblik tværpassede han frem i højre side til Rasmus Hansen, der formelig smadrede kuglen op på undersiden af overliggeren fra spids vinkel, hvorpå bolden slog ned på den gode side af kridtstregen.

Fem minutter senere havde kumferne ved Morten Jørgensen bolden i mål direkte på frispark, men Karjasevic var i offside-position og vurderedes til at have afgørende indflydelse på, at det, der vist var ment som et indlæg, fik lov at sejle hele vejen ind ved fjerneste stolpe, så 1-1 ved pausen.

Det var der så rigeligt mulighed for at ændre på i begge ender af banen fra start af andne halvleg. Af de større muligheder kan nævnes et Karjasivic-hovedstød på stolpen, et Erkan Firat-drøn på selvsamme opstander - og et par sløje indgreb fra Max Christensen i KFUM-målet, som hans forsvar dog fik reddet for ham.

Den tidligere kumfer, Danny Stenzel, havde i slutfasen også et par artige chancer, og det lignede 1-1, da stadionuret tikkede ind på sin sidste omgang. Men så var der ny uro i KFUM-feltet, og August Frandsen kunne ret udækket sætte panden på til sin tredje scoring.

2-1, og så havde de blå-stribede rigtigt travlt. Rasmus Lundberg var tættest på, men afsluttede i flokken af med- og modspillere efter hjørnespark, og da Jakob Sparholt i femte overtidsmiunut sendte et langt frispark frem mod Avarta-feltet, skete der ikke værre eller bedre end, at Rødovre-drengene vandt luftslaget og sendte to mand alane afsted mod Sparholt og KFUM-målet. August FRandsen scorede for tredje gang, og Avarta kan nu selv afgøre sin skæbne i sidste kamp mod Skovshoved.

Sejr og Espelundens helte overlever. Nederlag, og så har Skovshoved muligheden for at komme fra baghjul. Det kræver dog nederlag til både KFUM og Brønshøj samtidig.

KFUMs overlevelseschance består i sejr over FA2000 - og samtidig må hverken Brønshøj eller Avarta vinde.