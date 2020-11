Pierre Overgaard (th.) har skrevet under på en ny kontrakt frem til sommeren 2023. Til venstre er det formand Allan Markussen. Foto: Anders Kamper

Overgaard bliver i KFUM

Sport DAGBLADET - 04. november 2020 kl. 22:43 Af Anders Kamper

Efter et par ugers usikkerhed og lettere uro i Roskilde KFUM kan freden nu igen sænke sig over klubhuset og banerne på Lillevang.

I aftes var der indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor trådene og tvisten mellem sportschef Pierre Overgaard og bestyrelsen skulle redes ud, og det blev de. Det skete, da formand Allan Markussen med opbakning fra en enig bestyrelse lagde en kontrakt foran Overgaard med tilbuddet om at blive ansat som sportschef på halv tid og med en - anslåpet - løn i nærheden af 20.000 kroner om måneden.

Det sagde Pierre Overgaard ja tak til. Ikke på grund af lønnen, som han siger, men fordi han er blå og hvid og hellere end gerne arbejders i KFUM´s tjeneste. Den nye kontrakt gælder fra 1. januar 2021 og frem til 30. juni 2023.

- Jeg har prøvet at være FC Roskilde i 14 dage, og det skal jeg aldrig nogensinde prøve igen. Det er under KFUM´s værdighed, siger Pierre Overgaard onsdag.

Han hentyder til den uro, der har hersket om ledelsen i FC Roskilde i perioder, og en sådan uro er helt ny i KFUM.

Derfor er sportschefen og formand Allan Markussen glade for, at der nu kan arbejdes videre og ses fremad.

- Vi i bestyrelsen var måske lidt lange i spyttet i forhold til, om Pierre skulle fortsætte, men i bund og grund ville vi gerne have, at han fortsatte, men vi endte i en situation, hvor det pludselig så svært ud at mødes. Vi havde svært ved at blive enige om omfanget af arbejdsopgaverne hos en sportschef, siger Allan Markussen.

Netop fordelingen af opgaverne endte i en form for magtkamp mellem Overgaard og bestyrelsen. Nu er det afklaret, at Pierre Overgaard har ansvaret for alt såkaldt »fodboldfagligt«.

- Vi skal da være bedre til at kommunikere, for udadtil er det mig, der har magten eller ansvaret, men i virkeligheden gør jeg det, som bestyrelsen har givet mig mandat til. Men der skal nogle mellemledere ind og tage nogle opgaver, for ellers knækker jeg, og så kunne hverken jeg eller bestyrelsen set sig selv i det her. Jeg skal selv være bedre til at uddelegere og ikke holde tingene så tæt til kroppen. Jeg har tager opgaver til mig og løser dem rimelig fornuftigt, men meget enrådigt, men jeg skal være bedre til at inddrage andre, siger Overgaard.

I bestyrelsen skal der også tages bedre fat.

- Ja, det skal der, men jeg er også nødt til at have respekt for, at det er en fodboldklub, der 99 procent af vejen er drevet på frivillig basis. Det er noget andet end at bedrive sit daglige arbejde. Det er svært at uddelegere opgaver, når det er frivillige, vi taler om. Man kan godt lægge knofedt i det, ja, men man kan ikke forlange og kræve af folk, der er frivillige, at de skal yde på samme måde, som hvis de var lønnet. Men vi skal blive bedre i bestyrelsen, og en gang imellem kommer vi til at betale os fra at få en opgave løst. Det gælder vores hjemmeside, som skal have en vis standard, når man ligger i 2. division, samt andre.

Hvordan har du det med, at I er så afhængige af Pierres arbejde?

- Det er en relevant diskussion, og også der kigger vi indad. Hvis Pierre får en tagsten i hovedet, så har vi et problem, for han ligger inde med en kæmpe viden på nogle områder, som ligger godt og trygt hos ham. Alle kan være svære at undvære, men ingen skal være uerstattelige. Vi skal have en backup-plan, og den skal vi lave for ikke at være så afhængige af hinanden.

Hverken Markussen eller Overgaard genkender i øvrigt, at tilliden mellem dem skulle være brudt i forløbet op til, at Pierre lagde sin opsigelse.

- Jeg har tillid til Pierre, og det har jeg sagt hele tiden, siger formanden.

- Hvis jeg ikke troede, at jeg kunne arbejde sammen med Allan som formand og havde tillid til ham, så var det letteste jo bare at holde fast i min opsigelse og stoppe. Når jeg skriver under på en ny aftale med klubben, så er det fordi jeg er overbevist om, at det kan fungere, siger Pierre Overgaard.

Det kan være hans sidste kontrakt og periode som sportchef.

- Det tænker jeg, det er, men det står ingen steder. Jeg vil arbejde ud fra, at det er, så jeg i samarbejde med bestyrelsen er med til at finde min afløser, og det ville jeg ikke kunne være med til, hvis jeg sluttede, som det kunne være sket nu.

- Jeg kender Pierre så godt, at hvis han er ved godt helbred om to år, så tvivler jeg på, at han stopper. Det tager vi til den tid, men når man arbejder i den tanke, at det er den sidste periode, så arbejder man også automatisk med at få tingene organiseret og lagt i de rigtige kasser og lagt på skinner, siger Allan Markussen.

Han er selv på valg som formand til foråret.

Hvordan ser din fremtid ud?

- Den ser lys ud! For to år siden var det planen at stoppe, men jeg tog to år mere fordi mit hjerte også er ved at blive hvidt og blåt. Bestyrelsen vil gerne have, at jeg tager to år mere, og det gør jeg måske, men kun hvis jeg er overbevist om, at jeg kan gøre en forskel og levere noget. Ellers skal jeg stoppe. Det handler også om, hvordan vi organiserer arbejdet internt i bestyrelsen. Jeg skal den kommende tid til at beslutte mig.

Hvad siger du til, at Lars-Christian Brask har meldt sig på banen som formandsemne?

- Det har jeg egentlig ikke nogen kommentarer til. Det er frisk af Lars-Christian, men jeg havde aldrig hørt om det, før det pludselig kom ud. Det må stå for hans egen regning - det har jeg ingen holdning til. I sidste ende er det medlemmerne, der bestemmer det, og hvis de synes, jeg er den rigtige formand, så stemmer de på mig. Hvis de synes, en anden er en bedre formand, så stemmer de på hamm, siger Allan Markussen.