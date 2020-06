Jordan Wilson springer frem og header hjørnespark væk, før Mileta Rajovic eller Marcus Gudmann (th) kan komme til. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Overblik: Gyser i bunden af 1. division

Sport DAGBLADET - 26. juni 2020

Ikke bare bunden i klassisk forstand, men fra 5. pladsen og ned til 12. og sidstepladsen har 1. division udviklet sig til en regulær gyser.

Ikke færre end otte hold kæmper om at undgå de tre sidste pladser, der er lig med direkte nedrykning, og selv om Hvidovre har 29 point lige under stregen som nummer 10, så føler Kolding med 36 point som nummer fem sig ikke sikker. Dertil er rækken for uforudsigelig, og runde efter runde kommer uventede resultater og stillinger undervejs.

Hvem havde eksempelvis troet:

* at FC Roskilde ville føre 2-0 i tre kampe og spille 2-2, 2-2 og tabe 2-4 samt score til allersidst og få 2-2 mod HB Køge?

* at Hvidovre ville baske Fr. Amager torsdag aften?

* at Vendsyssel ville slå Fredericia med 4-2 i tirsdags?

* at Næstved fører mod Vejle og er tæt på at vinde?

Sådan kan man blive ved, og den kommende måned bliver "DM i tyndskid", som en HB Køge-ansat udtrykte det forleden, mens han overværede sit eget hold mod Kolding og inden sejren på 1-0 blev sikret til aller-allersidst af Martin Koch.

Når disse linjer skrives fredag formiddag resterer der syv runder for alle klubber, og de afvikles over den kommende måned.

Her er overblik.



Stillingen i 1. division ser således ud:

1. Vejle 55 p.

2. Viborg 47

3. FC Fredericia 45

4. Vendsyssel 37

5. Kolding IF 36

6. HB Køge 32

7. Skive 32

8. Fr. Amager 32

9. Nykøbing FC 31

- - - -

10. Hvidovre 29

11. Næstved 24

12. FC Roskilde 23

Fra bunden ser det mere end skidt ud for FC Roskilde. Tre gode føringer er sat over styr, holdet er plaget af skader og truppen er i forvejen meget smal, selv om den spiller for spiller er ret solid.

FC Roskildes slutprogram:

Fremad Amager, Vendsyssel, Vejle, Skive, Næstved, Fredericia, Hvidovre.

FCR skal finde fire sejre i de kampe, der er et mellemsvært program, bare for at kunne tro på, at overlevelse er en mulighed. Og det er sikkert ikke nok. Tre er matematisk nok lige nu, men ikke i praksis, da de andre hold jo også får point. Med andre ord skal Fremad Amager, Hvidovre, Næstved og Skive besejres.

Næstveds slutprogram:

Skive, Viborg, Kolding, Fredericia, FC Roskilde, Hvidovre, HB Køge.

Næstveds situation er ikke meget bedre en FC Roskildes, og der skal findes 12-14 point for at tro på redning, og det vil sige, at de fire bundkampe skal vindes, hvis ikke det skal blive en tilbagevenden til 2. division efter nogle sæsoner i 1. div.

Hvidovres slutprogram:

Nykøbing FC, Fredericia, HB Køge, Kolding IF, Skive, Næstved, FC Roskilde.

Per Frandsens mandskab synes at have alle kort på hånden i slutfasen med fem kampe mod hold fra den nedre region, og med to point op til Nykøbing FC og tre til FR. Amager, Skive og HB Køge er det helt åbent.

Nykøbing FC´s slutprogram:

Hvidovre, Fr. Amager, Viborg, HB Køge, Vejle, Vendsyssel og Fredericia.

Av. Falster-holdet har et svært slutprogram mod tre bundhold og fire fra toppen, og hvis nerverne er begyndt at sprede sig i og omkring klubben, er det ikke mærkeligt. NFC havde sikkert set en sejr for sig torsdag aften i Roskilde, men smed altså to point, der kan blive helt afgørende for redning i sidste ende.

Fr. Amagers slutprogram:

FC Roskilde, Nykøbing FC, Vendsyssel, Viborg, HB Køge, Kolding og Vejle.

Million-satsningen på Amager var på sikker grund tidligere på sæsonen og begyndte at kigge opad, men så udeblev resultaterne, og nu er holdet en del af bundkampen. Første chok kom efter corona-åbningen med nederlaget til FC Roskilde, og holdet har blot vundet en af de sidste kampe. Nu venter en program, der sender nerverne udenpå tøjet.

Skives slutprogram:

Næstved, Kolding, FC Fredericia, FC Roskilde, Hvidovre, HB Køge, Vendsyssel.

Det ene øjeblik i fare, det næste i næsten-sikkerhed. Skive har bidt godt fra sig efter sæson-genstarten med sejre over Vejle og Nykøbing FC samt uafgjort mod Viborg og Fr. Amager. Solide resultater, men holdet er langt fra sikret endnu.

HB Køges slutprogram:

Viborg, Vejle, Hvidovre, Nykøbing FC, Fr. Amager, Skive, Næstved.

Auri og co. kan ikke ønske sig et bedre slutprogram, selv om de næste to kampe er mere end svære. Derefter er det op til holdet selv at vise den kvalitet, det har, men har så svært ved at forløse i mikset mellem fight og godt spil. Mod Fredericia blev der vist god moral til det sidste, og den er afgørende for, at holdet står distancen i det race, der nu venter.

Kolding ligger nummer fem med 36 point, og selv om intet er afgjort, så skal rigtig, rigtig meget gå galt, hvis oprykkerne skal rykke ud.