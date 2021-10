Se billedserie KFUMs Rasmus Hansen og FCRs Jannik Skov. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Over 1000 tilskuere: Ingen taber i slaget om Roskilde

Sport DAGBLADET - 09. oktober 2021 kl. 20:08 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

1086 tilskuere fik ingen vindere at heppe på, da Roskilde KFUM og FC Roskilde lørdag eftermiddag tørnede sammen i fodboldens 3. division på et Lillevang Idrætsanlæg, hvor der da godt kunne være klemt lidt flere indenfor i solskinnet.

1-1 endte løjerne, og det kunne hjemmeholdet vel ret beset være mest tilfreds med, selv om KFUM'erne så bestemt også havde deres muligheder for at nappe alle tre point og sad tungt på spillet i den første halve time af anden halvleg.

Hele første halvleg stod der omvendt FC Roskilde på, og det samme var tilfældet i det sidste kvarter - sådan groft sagt, for der var også plads til omstillinger.

Midt i første halvleg indtraf en omdiskuteret situation, da gæsternes Monday Etim i første omgang så ud til at opgive at jagte en lang bold frem i feltet. Han kunne vist se, at dén ville KFUM-keeper Marc Lyster nå først ud til - men så satte angriberen alligevel fart på, og sprang efter bolden netop som Lyster ville bokse den væk.

Monday Etim faldt til jorden - ramt i hovedet af målmandens handske, og dommeren pegede på 11 meter-pletten og stak Lyster en advarsel. Ret hårdt dømt, så det ud til fra speakertårnet.

Monday Etim besluttede sig for selv at eksekvere straffesparket og - igen bedømt fra speakertårnet - stoppede han op, lige inden han stille trillede bolden i mål ved siden af for længst-hoppede Marc Lysters fødder.

Dommeren så det på samme måde og annullerede målet og stak Monday Etim en advarsel, men sådan var det faktisk ikke fat.

Det viste en video, som træneren for Roskilde Boldklubs sjællandsseriehold, René Poulsen, havde optaget af straffesparket og viste denne signatur i pausen, hvor jagten på en kop kaffe var sat ind.

FC Roskilde kom - helt fortjent - foran ti minutter senere, da Jannik Skov efter kvikt kombinationsspil foran KFUM-feltet med en hælaflevering sendte Valdemar Schousboe blank i feltet, og rækkens topscorer svigtede ikke.

KFUM havde nær udlignet i første halvlegs overtid, da Emil Ølvang efter sublimt forsvarsarbejde af den offensive kantspiller Emre Selvi sendte Oliver Lassen afsted på en friløber, men FCR-anfører Andreas Hermansen nåede hjem og genere afslutningen, så "først" ni minutter efter pausen blev det 1-1.

"Først", fordi KFUM fra anden halvlegs start helt og aldeles havde overtaget spillet. Hjemmeholdets bedste, Emre Selvi, scorede - eller måske rettere "fik lov at score", for det var ren Anders And, hvad der foregik i det lille felt forud for udligningen. Tobias Noer og Mike Mortensen skulle sådan set bare blive enige om, hvem af dem, der skulle losse ud af kommunen - men det kunne de ikke, så en helt ufarlig bold var ved at trille i mål, så Noer til sidst måtte redde på stregen, men han sendte så bolden lige til Selvi, og keeper Frederik Vang kunne ikke gøre noget ved den flade afslutning.

KFUM mosede videre på, og FC Roskilde lossede mest bare væk frem til det sidste kvarters spil. Så begyndte gæsterne igen at sværme om værternes felt, og Marc Lyster måtte bokse et Magnus Krogh-forsøg til hjørnespark samt fodparere et forsøg af Mads Julø.

Sidstnævnte var så med syv minutter igen ved at sælge hele biksen, da han fra KFUMs banehalvdel lagde bolden tilbage - lige i fødderne på Oliver Lassen, og denne gang nåede Hermansen ikke helt hjem og genere, men Lassen afsluttede lige forbi mål fra distancen.

Og 13 sekunder inden fire minutters overtid afsluttede Lassen så mo fjerneste målkryds fra samme godt 20 meter, men dér nåede Frederik Vang op og bokse til hjørnespark.

Så 1-1 mellem nummer et og to i 3. division, der mødes igen i efterårets sidste kamp - fredag den 19. november i Roskilde Idrætspark. Der er der plads til lidt flere.

Her billeder fra Slaget om Roskilde. Foto: Jørgen C. Jørgensen.