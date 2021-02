Olsen skal holde Gidsel nede

- Vi sad på 5. sal og drak en masse og hyggede os. Der var ikke så meget at lave, men det var superfint og hyggeligt. Det var en god afslutning. Jeg er lidt træt nu, men har det godt og fik sovet i flyveren, og vi glade for at komme hjem med guldet.

- Det var jo i hvert fald ikke det samme som i ´19, hvor der var mange at fejre sammen med, og dagen i dag kunne have været noget større. Men det er fint, og nu glæder jeg mig bare til at komme hjem til familien, siger Olsen om den hverdag der venter med Liga-kampe for GOG - blandt andet sammen med landsholdskammeraterne Mathias Gidsel og Emil Jakobsen.

- Han er ikke til at skyde igennem, så det bliver et kæmpe arbejde, og jeg ved ikke, hvordan det skal gå! Jeg kan godt holde benene på jorden, men nu skal jeg også holde Mathias´ ben! Han bliver svær at holde nu med et verdensmesterskab og en All Star-plads. Han er godt kørende, siger Morten Olsen og ligner en, der er glad for, at have Gidsel som daglig holdkammerat.