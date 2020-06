DAGBLADET, da Roskilde KFUM i 2018 sikrede sin forbliven i danmarksserien. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Olsen roser KFUM-afløser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Olsen roser KFUM-afløser

Sport DAGBLADET - 20. juni 2020 kl. 23:29 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For præcis to år siden, netop på denne dato, havde Palle Olsen sit Roskilde KFUM-hold helt ude på overdrevet i kampen for at blive i danmarksserien. På vej mod slutfløjtet i den afgørende kvalifikationskamp på Glostrup Stadion lykkedes det dog i overtiden for Emil Ølvang at udligne og sikre forlænget spillettid.

Minsandten om ikke Ølvang slog til igen i den forlængede spilletid med et drøn og dermed sikrede sin klubs forbliven i ds-selskabet, så træner Palle Olsen kunne aflevere holdet netop der til afløser Stefan Håkansson.

Lørdag eftermiddag kunne netop Håkansson og spillerne så juble over oprykningen til 2. division, og det med Palle Olsen som en af de 40 medrejsende tilskuere fra KFUM.

Fra en truende nedrykning til sjællandsserien til oprykning til 2. division på præcis to år.

Palle Olsen smiler bredt og glæder sig over, at det er lykkes for KFUM og hans afløser.

- Det er stort, og det glæder mit KFUM-hjerte af dimensioner, at det lykkedes for en af mine gamle spillere (Stefan Håkansson, red.) fra Holbæk-tiden at få dem op. Jeg er vildt glad på KFUM´s vegne, og jeg er stolt af det her, siger Palle Olsen.

Da KFUM mødte Fredensborg i 2018 var Jakob Sparholt, Micki Kold Nagel, Emil Ølvang og Marc Lyster i startopstillingen - det var de også lørdag mod LSF. Mico Elvig startede inde mod Fredensborg, men ude mod LSF.

Hvad er det, Stefan kan?

- Han kan få holdet til at ligge nummer et! Jeg har haft en god mavefornemmelse omkring de kampe her, og der var jo klasseforskel i dag (lørdag, red.). KFUM var klart bedst, og Smørum havde jo ikke noget at byde ind med. Ikke for at dryppe malurt i bægeret omkring oprykningen, for den glæder mig helt vildt og det er historie og alt det, men fagligt set, så er topniveauet i rækken ikke det samme, som da vi med det gamle hold mødte Greve, FC Sydvest og Kolding IF. Det er det ikke, men det rykker ikke ved noget omkring oprykningen nu eller succes´en, for den glæder mig enormt, siger Palle Olsen og vender tilbage til spørgsmålet:

- Jeg kender ikke Stefan som træner, men som spiller var han en terrier og en ekstremt dårlig taber ment positivt. Han er en enorm vindertype, og når jeg i Holbæk havde ham og Martin Jungsgaard på midten, så tabte vi ikke meget, for de ville vinde, siger Palle Olsen.

- Det er godt gået af Stefan det her, og jeg glæder mig på hans vegne. Tegningen har været der det meste af sæsonen, og så kommer alt det her med corona oveni.

- Det er flot på så kort tid at rykke op, for vi var sindssygt heldige i Glostrup at sikre, at vi blev oppe. Hvis ikke, så havde vi ikke stået her i dag. Det tænker jeg nogle gange over, siger den tidligere træner og smiler lettet.