Olsen går sin egen trænervej

Som tidligere professionel håndboldspiller i mange år kunne Kenneth Olsen havde valgt en meget kortere og hurtigere vej til et topjob som træner end den han er i gang med nu.

De seneste fire år har han været tilknyttet Roskilde Håndbold med de sidste tre som U19-træner, hvor han har gjort spillere klar til divisions- og elitehåndbold. Næste sæson er han ydermere assistenttræner på 2. divisionsholdet ved siden af Rasmus Svane.

Det kunne lyde som en lidt langsom vej mod det trænerjob i en af de store klubber, som Kenneth Olsen drømmer om. Men der er en mening med det hele.

- Jeg vil helt sikkert gerne være seniortræner på 1. divisions- eller Liga-niveau, og det har været planen, siden jeg startede på ungdomsniveau. Men jeg har også hele tiden været meget bevidst om, at jeg ville tage det stille og roligt og nyde de udfordringer, der på på vejen og med ungdomshold. Jeg vil nyde at arbejde med unge mennesker og udvikle dem, så jeg har ikke så travlt med at kommer af sted for at være seniortræner med det samme. Jeg vil bare have det sjovt med at være træner, fortæller Kenneth Olsen efter offentliggørelsen af assistenttræner-rollen i Roskilde Håndbold.

- Der er mange spillere, der har spillet divisionskampe og som vælger at blive seniortrænere med det samme, men jeg har haft lyst til at tage det stille og roligt og have et U18- og U19-hold for at prøve en masse ting af og finde mig selv til rette. Jeg vil også nyde den tid, for det er sindssygt fedt at træne de unge drenge, hvor der sker så meget i deres liv. Det er ekstremt spændende, så derfor har jeg ikke travlt med at blive seniortræner. Det kommer på et tidspunkt, men ikke nu.

- Jeg vil have det sjovt og godt med det, hvor jeg er, i stedet for et job i en klub, der måske ikke lige var drømmen fra start. Jeg har det sindssygt godt i Roskilde, og derfor bliver jeg, siger Kenneth og tænker tilbage på spillerkarrieren.

- Der havde jeg hele tiden travlt med at komme til det næste niveau og søge efter næste mål og se, hvor langt jeg kunne komme med min håndbold. Det ødelagde meget for mig i starten og midten af 20erne, at jeg hele tiden jagtede videre. Det har gjort, at jeg nu er bevidst om at slappe mere af og have tålmodighed og være til stedet i nuet. Jeg vil være til stede i drengenes liv og prøve at være mere for dem end bare en træner. Jeg vil vise dem, at de har værdi og at de betyder noget for os og holdet, siger træner Olsen.

- Jeg har tænkt meget over, hvordan jeg vil være som træner, og det har jeg også brugt de her år på. Jeg skal finde ud af, hvad der er vigtigt for mig og finde mig til rette, og det er sværere, når man er i en klub, hvor point´ne betyder noget hele tiden. Så er der ikke tid til at udvikle sig selv på samme måde. Der er resultatet hele tiden for øje. Jeg vil være glad for at være håndboldtræner og se de unge drenge lykkes, fejle, komme igen og have det sjovt. Det har været fedt, siger Kenneth Olsen med hørbar tilfredshed i stemmen.

- Næste sæson er jeg så assistent for Rasmus Svane, og så må vi se, hvordan det går, og så er jeg med omkring elitesatsningen på U17- og U19-niveau, som vi kommer til at have endnu mere fokus på. Om jeg bliver der, må vi se. Måske skal jeg så kun være seniortræner, men der er jeg slet ikke nu. Det tager jeg stille og roligt.

I fortæller, at I næste sæson får otte-ti spillere fra U19 op i seniortruppen - hvor alle jo ikke kan komme på 1. holdet. Hvad gør I så?





- Det handler om at fortælle spillerne, at deres rolle er værdifuld uanset, om de spiller på det ene eller andet hold, om de træner meget eller ikke. De har en betydning for klubben, og hvis man er til stede overfor spillerne og de føler sig værdsat, så vil de gerne træne hårdere og gøre det, der skal til for at blive bedre. Så håber jeg da, at vi har den tålmodighed i klubben, som vi fortæller spillerne, at vi har. Udvikling tager tid, og den kan man ikke skynde sig med. Man skal lægge det nødvendige arbejde i det, og jeg håber, at spillerne vil det. Meget kommer også an på, om vi spiller i 1. eller 2. division, men målet er 1. division og 2. holdet i 2. division, så der kommer opgaver nok. Spillerne kommer til at arbejde for det, for der er relativt store ambitioner i klubben. Både 3. og 2. division er svære at spille i for oprykkere spillere, så der er udfordringer nok, siger Kenneth Olsen.

Der tager vejen til et toptrænerjob ad talentvejen.