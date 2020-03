Oliver Klarskov er ny assistenttræner i Roskilde Håndbold. Foto: Anders Kamper

Oliver Klarskov er tilbage - som træner

Sport DAGBLADET - 16. marts 2020 kl. 17:14 Af Anders Kamper

For halvandet år siden slog han baghovedet i en vægtstang under den fysiske træning med en hjernerystelse som som resultat. Nu er 22-årige Oliver Klarskov Knudsen oppe igen efter måneders tålmodig kamp mod hovedpine og svimmelhed, og når forberedelserne til næste sæson starter, er Klarskov med som assistenttræner for Roskilde Håndbolds mænd.

Dermed er han hjemme igen og skal bygge sig op, efter at været stoppet som spiller i TMS Ringsted, hvor Oliver Klarskov havde udviklet sig til en af holdets profiler i 2017-18 og var udset til en nøglerolle i Ligasæsonen 2018-19.

Den blev altså spoleret af hjernerystelsen i august 2018.

Om Oliver Klarskov Knudsen så vender tlbage som spiller på et tidspunkt, må tiden vise. Foreløbig afløser han Per Berg som assistenttræner, da Berg skifter til Dianalund/Tersløse for at afløse Dennis Jensen, der tager til TMS Ringsted.

Oliver Klarskov som knægt i Roskilde Håndbold, hvor han

ganske givet netop har misbrugt en stor chance.



- Jeg er benovet over at have fået denne mulighed for at være assistenttræner i den klub, hvor jeg hvor jeg nærmest er født. På trods af, at jeg både har gået på Oure Kostgymnasium og derefter spillet i TMS Ringsted, så har jeg på nærmeste hold fulgt den flotte udvikling herreafdelingen i Roskilde er gået igennem - et sindssygt flot stykke arbejde både fra spillere og trænere.

- Roskilde Håndbold er en fantastisk klub, hvor fødekæden til førsteholdet kan ses hele vejene ned gennem ungdomsafdelingen, og en klub hvor der både er plads til at drømme stort om landshold, men også hygge med sine gode kammerater, siger Oliver Klarskov til sin klubs hjemmeside.

- Personligt har jeg en drøm om at skulle arbejde med håndbold, men dette blev sat på »stand by«, da jeg for cirka 1,5 års tid siden fik en hjernerystelse, som jeg stille og roligt er på vej tilbage fra. Jeg skulle ligesom finde en måde, hvor jeg kunne komme tilbage til hallen og håndboldverdenen, og da tilbuddet som assistenttræner meldte sig, så kunne jeg ikke sige nej. Jeg har på trods af min unge alder prøvet en masse forskellige ting, både på og udenfor banen, og dem håber jeg at kunne tage med ind i jobbet som assistent. Jeg er ekstremt nørdet omkring spillet og elsker både at lære og lære fra mig, og det er også derfor, at jeg har kastet mig ud i denne udfordring, som jeg glæder mig vildt til, siger Klarskov.

- Derudover glæder jeg mig til samarbejdet med klubben, spillerne og cheftræner Rasmus Svane, som jeg har en god dynamik med, til morgentræningerne i Team Danmark-regi for 7.-9. klasser.

Roskildes mænd skal næste sæson spille i 2. division efter en sæsons optræden i 1. division.