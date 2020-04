Efter tre år i spidsen for Ringsted stopper Ole Pedersen nu - og det samme gør assistenttræner Lennart Toft, som har været tilknyttet i to år. Foto: Jeppe Lodberg

Ole Pedersen stopper i Ringsted

Sport DAGBLADET - 07. april 2020 kl. 12:22 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted IF's sjællandsseriehold skal på udkig efter en ny trænerduo. Det står fast, efter at cheftræner Ole Pedersen og assistent Lennart Toft tirsdag meddeler, at de to stopper i klubben pr. 30. juni.

Hvilket i praksis kan betyde, at de to allerede KAN have haft deres sidste trænergerninger i klubben - såfremt at indeværende sæson af corona-årsager ikke skulle blive genoptaget.

Klubformand Brian Larsen tager trænerduoens beslutningen til efterretning - ikke mindst fordi den er helt efter bogen. De to havde nemlig en fratrædelsesklausul i deres aftaler som gør, at de kan stoppe nu og ikke først til næste sommer.

- RIF Fodbold havde gerne set Ole og Lennart fuldføre deres aftaler, som løb frem til sommeren 2021. Jeg vil dog gerne anerkende både Ole og Lennart for den åbenhed og respekt, som de har vist klubben i forløbet, så døren bliver bestemt ikke smækket i. Samarbejdet stopper i stor respekt for hinanden, og de to herrer vil altid være velkomne i RIF.

- Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med to personligheder, som på hver deres måde har skubbet til kulturen i RIF Fodbold, og som på det sportslige plan har udviklet et godt og solidt hold, som på de bedste dage kan slå alle i Sjællandsserien, siger Brian Larsen.

Den afgående cheftræner Ole Pedersen tilføjer, at hans tre år lange ophold i klubben også for ham har været en positiv oplevelse.

- Tiden i Ringsted har været meget lærerig og udviklende. Jeg føler at der i alle tre år har været et godt match mellem klubben og mig. Udviklingen af de unge spillere har været spændende og samarbejdet med den sportslige sektor i klubben har hele vejen været god. Der er altid blevet lyttet, og vi har sammen rykket på en masse parameter.

- Det har været fedt, og den ånd der er i Ringsted, vil jeg altid huske tilbage på med glæde. Alle lige fra holdlederne og sportschefen til folkene i bestyrelsen er fantastiske klubmennesker, tilføjer »Ole P.«

RIF Fodbold har nu nedsat et udvalg, som vil gå i gang med at finde det nye trænerhold til den kommende sæson.