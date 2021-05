Øv-sejr til Benløse

Med sejren i Frederikshavn søndag havde Benløse stadig en lille teoretisk chance for at slutte med etter i Ligaens Mellemspil og dermed være førstevælger af semifinalemodstander.

Muligheden eksisterer stadig, men den er ikke blevet større. Frederikshavnerne havde inden onsdagens kampe en samlet målscorer, der var 21 mål bedre end Benløses - så sidstnævntes cheftræner Martin Lytje regnede med, at hans tropper skulle vinde i omegnen af 35-0 i deres sidste kamp mod Vanløse for at kunne udligne forskellen.